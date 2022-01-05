Протесты в Казахстане. В Жанаозене задержан директор газоперерабатывающего завода

В Казахстане на фоне резкого скачка цен на сжиженный газ уже который день проходят массовые протесты.

Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Накберген Тулепов задержан, сообщает Zakon.kz.

Также задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом.

Как сообщается, глава завода в Жанаозене цену на газ поднял без причины.

Отмечается, что Агентство РК по финансовому мониторингу по данному факту проводит досудебное расследование.

В Казахстане на фоне резкого скачка цен на сжиженный газ уже который день проходят массовые протесты.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы и Мангистауской области режим ЧП, а также подписал указ об отставке правительства страны.

Источник: Булак