(Видео) Ситуация в Алматы в 7 утра 5 января.

Ранее и.о. акима Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что в Алматы власти взяли под контроль ситуацию в городе.
В Алматы в 7 утра 5 января продолжаются беспорядки. Как сообщают очевидцы, с 6 утра взрывают дымовые шашки и слышны звуки выстрелов светошумных гранат.
Ранее и.о. акима Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что в Алматы власти взяли под контроль ситуацию в городе. В городе производятся задержания провокаторов и экстремистов.
Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января.
Источник: centralasia.media
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