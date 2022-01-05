(Видео) Ситуация в Алматы в 7 утра 5 января.

Ранее и.о. акима Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что в Алматы власти взяли под контроль ситуацию в городе.

В Алматы в 7 утра 5 января продолжаются беспорядки. Как сообщают очевидцы, с 6 утра взрывают дымовые шашки и слышны звуки выстрелов светошумных гранат.

Ранее и.о. акима Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что в Алматы власти взяли под контроль ситуацию в городе. В городе производятся задержания провокаторов и экстремистов.

Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января.

Источник: centralasia.media