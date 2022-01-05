Шайлообек Атазов не сдается. Он вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы в ЖК

Шайлообек Атазов проиграл на выборах своему конкуренту Нурбеку Алимбекову, после чего обвинил его в использовании административного ресурса и в подкупе голосов.
Экс-депутат VI созыва Шайлообек Атазов, проиграв выборы по своему Толойконскому избирательному округу вновь намерен участвовать в выборах и побороться за мандат депутата VII созыва.
По данным Центральной избирательной комиссии, он подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты по Свердловскому району Бишкека. В этом районе большинство избирателей проголосовали «против всех», ЦИК назначил повторные выборы на 28 февраля.
Шайлообек Атазов проиграл на выборах своему конкуренту Нурбеку Алимбекову, после чего обвинил его в использовании административного ресурса и в подкупе голосов. Атазов пытался обжаловать решение в ЦИК, через правоохранительные органы и в суде. Однако в итоге мандат получил Нурбек Алимбеков.
Кроме Атазова в Свердловском районе намерены участвовать еще шесть кандидатов:
- Эдиль Бейшенбаев;
- Муратбек Султанбеков;
- Назгул Жолдошова;
- Жаныбек Асанбеков;
- Гуля Алмамбетова;
- Жусубалы Керимбаев.
Кроме того, повтроные выборы пройдут в Первомайском районе Бишкека, где большинство также были «против всех». Там документы на участие подали 6 кандидатов:
- Адылбек Гапаров;
- Рысбай Аматов;
- Анвар Сартаев;
- Нурбек Токтакунов;
- Шадыкан Джакыпбеков;
- Эльвира Сурабалдиева.
Источник: reporter.kg
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