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Шайлообек Атазов не сдается. Он вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы в ЖК

Шайлообек Атазов проиграл на выборах своему конкуренту Нурбеку Алимбекову, после чего обвинил его в использовании административного ресурса и в подкупе голосов.

Экс-депутат VI созыва Шайлообек Атазов, проиграв выборы по своему Толойконскому избирательному округу вновь намерен участвовать в выборах и побороться за мандат депутата VII созыва.

По данным Центральной избирательной комиссии, он подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты по Свердловскому району Бишкека. В этом районе большинство избирателей проголосовали «против всех», ЦИК назначил повторные выборы на 28 февраля.

Шайлообек Атазов проиграл на выборах своему конкуренту Нурбеку Алимбекову, после чего обвинил его в использовании административного ресурса и в подкупе голосов. Атазов пытался обжаловать решение в ЦИК, через правоохранительные органы и в суде. Однако в итоге мандат получил Нурбек Алимбеков.

Кроме Атазова в Свердловском районе намерены участвовать еще шесть кандидатов:

  • Эдиль Бейшенбаев;
  • Муратбек Султанбеков;
  •  Назгул Жолдошова;
  • Жаныбек Асанбеков;
  • Гуля Алмамбетова;
  • Жусубалы Керимбаев.

Кроме того, повтроные выборы пройдут в Первомайском районе Бишкека, где большинство также были «против всех». Там документы на участие подали 6 кандидатов:

  • Адылбек Гапаров;
  • Рысбай Аматов;
  • Анвар Сартаев;
  • Нурбек Токтакунов;
  • Шадыкан Джакыпбеков;
  • Эльвира Сурабалдиева.

Источник: reporter.kg

           

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