Шайлообек Атазов не сдается. Он вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы в ЖК

Шайлообек Атазов проиграл на выборах своему конкуренту Нурбеку Алимбекову, после чего обвинил его в использовании административного ресурса и в подкупе голосов.

Экс-депутат VI созыва Шайлообек Атазов, проиграв выборы по своему Толойконскому избирательному округу вновь намерен участвовать в выборах и побороться за мандат депутата VII созыва.

По данным Центральной избирательной комиссии, он подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты по Свердловскому району Бишкека. В этом районе большинство избирателей проголосовали «против всех», ЦИК назначил повторные выборы на 28 февраля.

Шайлообек Атазов проиграл на выборах своему конкуренту Нурбеку Алимбекову, после чего обвинил его в использовании административного ресурса и в подкупе голосов. Атазов пытался обжаловать решение в ЦИК, через правоохранительные органы и в суде. Однако в итоге мандат получил Нурбек Алимбеков.

Кроме Атазова в Свердловском районе намерены участвовать еще шесть кандидатов:

Эдиль Бейшенбаев;

Муратбек Султанбеков;

Назгул Жолдошова;

Жаныбек Асанбеков;

Гуля Алмамбетова;

Жусубалы Керимбаев.

Кроме того, повтроные выборы пройдут в Первомайском районе Бишкека, где большинство также были «против всех». Там документы на участие подали 6 кандидатов:

Адылбек Гапаров;

Рысбай Аматов;

Анвар Сартаев;

Нурбек Токтакунов;

Шадыкан Джакыпбеков;

Эльвира Сурабалдиева.

Источник: reporter.kg