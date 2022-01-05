Камчыбек Ташиев госпитализирован в инфекционку с подозрением на коронавирус

Председателя комитета нацбезопасности госпитализировали сегодня.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщают СМИ, со ссылкой на источники.

Председателя комитета нацбезопасности госпитализировали сегодня. У него подозревают пневмонию на фоне коронавируса.

Источник: reporter.kg