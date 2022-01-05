В Алматы ввели комендантский час

Комендантский час ввели в Алматы, передает Tengrinews.kz.

О чрезвычайном положении в городе сообщается в указе президента.

Отмечается, что постановление принято в целях обеспечения безопасности населения Алматы. Чрезвычайное положение вводится с 5 до 19 января.

Комендантский час действует с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.

Комендантом Алматы назначен начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов.

На период действия чрезвычайного положения: усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Алматы; обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

Также в указе говорится об ограничении въезда в Алматы, а также выезда из него; запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц; запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, определены комендатура Алматы, МВД, КНБ, Министерство обороны и МЧС.

Комендантский час также ввели в Мангистауской области.

Источник: vb.kg