14 человек намерены участвовать в повторных выборах в ЖК 27 февраля

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, то есть до 18 часов 27 января 2022 года.
14 человек подали уведомления в ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным округам. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.
Сегодня, 4 января, ЦИК опубликовал реестр кандидатов, уведомивших об участии в повторных выборах депутатов ЖК КР по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам.
В ЦИК поступили уведомления от 14 кандидатов в порядке самовыдвижения. Выборы должны пройти 27 февраля 2022 года.
1. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна - Первомайский избирательный округ № 27.
2. Алмамбетова Гуля Идиновна - Свердловский избирательный округ № 29.
3. Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович - Первомайский избирательный округ № 27.
4. Асанбеков Жаныбек Асанбекович - Свердловский избирательный округ № 29.
5. Токтакунов Нурбек Акбарович - Первомайский избирательный округ № 27.
6. Жолдошова Назгуль Амантуровна - Свердловский избирательный округ № 29.
7. Сартаев Анвар Айдарович - Первомайский избирательный округ № 27.
8. Керимбаев Жусубалы Топчубаевич - Свердловский избирательный округ № 29.
9. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович - Свердловский избирательный округ №29.
10. Аматов Рысбай Аматович - Первомайский избирательный округ № 27.
11. Акылбеков Русланбек Акылбекович - Первомайский избирательный округ № 27.
12. Султанбеков Муратбек Кенешбекович - Свердловский избирательный округ № 29.
13. Гапаров Адылбек Абдикаримович - Первомайский избирательный округ № 27.
14. Атазов Шайлообек Икрамович - Свердловский избирательный округ № 29.
Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, то есть до 18 часов 27 января 2022 года.
Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу. Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК КР документы должны быть представлены не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов, то есть до 18 часов 30 января 2022 года.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!