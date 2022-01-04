14 человек намерены участвовать в повторных выборах в ЖК 27 февраля

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, то есть до 18 часов 27 января 2022 года.

14 человек подали уведомления в ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным округам. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

Сегодня, 4 января, ЦИК опубликовал реестр кандидатов, уведомивших об участии в повторных выборах депутатов ЖК КР по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам.

В ЦИК поступили уведомления от 14 кандидатов в порядке самовыдвижения. Выборы должны пройти 27 февраля 2022 года.

1. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна - Первомайский избирательный округ № 27.

2. Алмамбетова Гуля Идиновна - Свердловский избирательный округ № 29.

3. Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович - Первомайский избирательный округ № 27.

4. Асанбеков Жаныбек Асанбекович - Свердловский избирательный округ № 29.

5. Токтакунов Нурбек Акбарович - Первомайский избирательный округ № 27.

6. Жолдошова Назгуль Амантуровна - Свердловский избирательный округ № 29.

7. Сартаев Анвар Айдарович - Первомайский избирательный округ № 27.

8. Керимбаев Жусубалы Топчубаевич - Свердловский избирательный округ № 29.

9. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович - Свердловский избирательный округ №29.

10. Аматов Рысбай Аматович - Первомайский избирательный округ № 27.

11. Акылбеков Русланбек Акылбекович - Первомайский избирательный округ № 27.

12. Султанбеков Муратбек Кенешбекович - Свердловский избирательный округ № 29.

13. Гапаров Адылбек Абдикаримович - Первомайский избирательный округ № 27.

14. Атазов Шайлообек Икрамович - Свердловский избирательный округ № 29.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, то есть до 18 часов 27 января 2022 года.

Выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения производится путем подачи кандидатом в ЦИК КР заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу. Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу в ЦИК КР документы должны быть представлены не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов, то есть до 18 часов 30 января 2022 года.

Источник: vb.kg