В Бишкеке в 2022 году планируется построить 15 новых школ и корпусов

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с ходом строительства детских садов и школ, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Первым объектом стала школа в жилом массиве «Мурас-Ордо». В 2019 году строительство данного объекта было приостановлено. В 2021 году выделены средства на продолжение строительства школы. В настоящее время завершено устройство кровли и начата кладка стен. Здание, рассчитанное на 660 ученических мест, готово на 40 %.

Далее градоначальник ознакомился с ходом реконструкции и строительства детских садов в жилых массивах «Касым» и «Кара-Жыгач».

Реконструкция детсада «Шоола» началась в середине октября 2021 года. Уже завершен демонтаж напольного покрытия, кирпичных перегородок, земляные работы, устройство внутренней и наружной канализации, ирригации, бетонной стяжки, ленточного фундамента, кирпичных перегородок. Ведутся работы по монтажу электричества, облицовки стен керамическими плитами. Мэр поручил завершить работы до 1 июня 2022 года, а также облагородить прилегающую территорию детского сада.

Строительство детсада в жилом массиве «Кара-Жыгач» началось в июне 2021 года. На сегодня завершено устройство каркаса, кровли, на стадии завершения работы по кирпичной кладке первого и второго этажа. Ведутся сантехнические работы, устройство фундамента котельной и монтаж электроснабжения.

В ходе ознакомления со строительством школы в жилмассиве «Алтын-Ордо», рассчитанной на 480 ученических мест, градоначальник поручил руководителям служб, чтобы все строящиеся объекты были завершены в установленные сроки.

Школу в «Алтын-Ордо» начали строить в мае 2021 года. На сегодня завершили строительство двух этажей первого блока и колонны третьего блока, а также ведётся работа по подготовке кирпичной кладки третьего этажа и установка опалубки ригелей и плит перекрытия третьего блока.

Мэрия отмечает, что по поручению президента Садыра Жапарова, в 2022 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию 15 школ, в том числе дополнительные учебные корпуса к существующим школам, на территории города Бишкек за счет республиканского бюджета.

Источник: reporter.kg