Как решить проблемы дошкольного образования в Кыргызстане?

В Кыргызстане дошкольным образованием охвачены только 25,4% детей.

Независимый эксперт Екатерина Касымова (Кыргызстан) в статье для CABAR.asia анализирует текущее положение дошкольной ступени образования и его взаимосвязь с успешным функционированием государства, в частности с устойчивым экономическим развитием.

Дошкольное образование является первым и важнейшим этапом системы образования, охватывая период от рождения до семи лет. Именно в этот период закладываются базовые качества личности, такие как мышление, внимание, память, воображение, речь, формируются важнейшие нейронные связи, которые позволяют ребенку развиваться на последующих ступенях обучения. Насколько успешным будет дальнейшее развитие напрямую зависит от знаний и навыков, полученных в дошкольный период. Правительства многих стран признали важность дошкольного обучения, сделав его почти всеобщим для детей в возрасте от 3-х лет.

В Кыргызстане дошкольным образованием охвачены только 25,4% детей.

Предшкольная ступень обучения не является обязательной.

Дошкольное детство – уникальный период

«Дошкольное образование лежит в основе приобретения знаний, и каждый следующий этап образовательного процесса зависит от его успешности», – отмечает Генриетта Форе, исполнительный директор ЮНИСЕФ. Если же отказать детям в такой возможности, то возрастает процент детей, остающихся на второй год и тех, кто бросил школу. Дети, не прошедшие курс дошкольной подготовки заведомо менее успешны в учебе, чем их подготовленный сверстники. Такие неутешительные выводы приводятся в первом в истории глобальном докладе ЮНИСЕФ в области дошкольного образования.

По данным американских исследователей Дж. Шонкоффа, Д. Филипса, развитие мышления и памяти ребенка зависит от формирования нейронных связей (синапсов). Поступление новой информации служит импульсом для их возникновения и укрепления. Если же этого не происходит, то синапсы разрушаются. В своем исследовании «От нейронов к окрестностям. Наука о раннем детском развитии» они приходят к выводу о том, что наиболее интенсивный период развития мозга ребенка приходится на период от рождения до трех лет, в то время как отсутствие развития в первые годы жизни ребенка ведет к низкому развитию интеллекта в целом.

В докладе ЮНИСЕФ по дошкольному образованию приводятся данные о том, что дети, прошедшие курс дошкольной подготовки, более чем в два раза быстрее осваивают начальную грамотность и навыки счета, чем дети, не получившие дошкольного образования.

В настоящий момент в мире 50% детей дошкольного возраста не получают дошкольного образования, в цифровом выражении речь идет о 175 миллионах детей. В бедных странах каждый пятый ребенок не имеет доступа к дошкольному образованию.

Кыргызстан находится на 6-м месте в рейтинге стран с самым низким процентом детей, получивших навыки грамотности и счета на основе участия в программах дошкольного образования (early childhood education).

Проблема охвата дошкольным образованием

На начало 2021 года в Кыргызстане проживало 2 млн. 512 тыс детей в возрасте до 18 лет и по сравнению с прошлым, 2020 годом, их численность увеличилась почти на 56 тысяч, или на 2,3%. Из общей численности детей 44% составляют дети дошкольного возраста (1 млн. 118 тыс. человек). На 2020 год в дошкольные организации было зачислено 196 тысяч 123 ребенка.

Дошкольное образование в Кыргызской Республике реализуется в яслях, предназначенных для детей от 6 месяцев до 3 лет, и в детских садах для детей от 3 до 7 лет. В соответствии с Законом «Об Образовании» дошкольное образование не является обязательным.

По данным Национального статистического комитета на 2019 год охват детей дошкольным образованием по республике составил 25,4%. При этом наблюдается существенная разница между городской и сельской местностью: в городах детские сады посещает 34,5 % детей, в сельских поселениях 20,6%. Несмотря на то, что охват дошкольным образованием за четыре года вырос на 5,5 %, общий коэффициент охвата остается достаточно низким.

Для сравнения в соседнем Казахстане валовый охват дошкольным образованием составил 78,3%, при этом процент детей, посещающих дошкольные учреждения в сельской местности равен 87%, а в городской 72,5%. В России, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, численность детей, посещающих детские сады и ясли составляет 96% в возрасте до трех лет и 99% в возрасте от трех до семи лет. К 2024 году планируется обеспечить 100-процентный охват дошкольным образованием.

Такая заинтересованность со стороны государств в предшкольной подготовке детей имеет веские основания, в том числе экономические: инвестируя в дошкольное образование, страны вкладываются не только в человеческий капитал, но и в будущий экономический рост страны.

Экономист и Нобелевский лауреат Джеймс Хекман совместно с крупнейшим специалистом по раннему развитию Джеком Шонкоффом в 2006 году в своей статье, опубликовали график, известный ныне как «кривая Хекмана». Этот график является иллюстрацией к главному концепту Хекмана: инвестиции в раннее развитие намного эффективнее, чем все программы последующего образования.

Отдача от инвестиций в человеческий капитал как функция возраста, в котором производятся инвестиции (из статьи James J.Heckman e.a., 2006)

Это известное исследование стало отправной точкой для революции в сознании человечества: с этого момента дошкольное образование стало рассматриваться как инвестиция, а не расходная статья бюджета.

Подтверждением теории Хекмана становятся многочисленные исследования американских и британских ученых об уровне возврата вложенных средств в программы дошкольного образования. В частности, программа дошкольного образования «Хайскоуп Перри», которая проводилась в США в 1960-е годы для детей из малообеспеченных семей, показала высокую экономическую отдачу: каждый вложенный доллар вернулся в шестнадцатикратном размере через 40 лет.

Необходимо отметить, что в Кыргызстане уровень зачисления детей в дошкольные учреждения был традиционно низким, даже в советское время валовый коэффициент зачисления не превышал 33,9%. Этот показатель резко упал после распада Советского Союза и последовавшими за ним политическими, экономическими и социальными преобразованиями. Государство было вынуждено закрыть 74% дошкольных учреждений в связи с невозможностью их дальнейшего финансирования. Нехватка дошкольных учреждений является одной из основных причин низкого уровня охвата дошкольным образованием.

Нехватка детских садов и бедность

Здания государственных детских садов были частично приватизированы, перепрофилированы под здания налоговых служб, социальных фондов, судов и так далее. К 2000 году из 1696 государственных детских садов функционировали только 400. В 2012 году по поручению премьер-министра Омурбека Бабанова была создана межведомственная комиссия для проведения инвентаризации зданий детских садов Кыргызстана на предмет их функционирования по прямому назначению. По результатам работы комиссии, заместитель министра образования Гульжигит Соронкулов, который также вошел в ее состав, в своем докладе опубликовал следующие данные:

С этого момента государством предпринимаются меры по возвращению незаконно проданных и приватизированных зданий. По данным министерства образования, с 2013 года было возвращено 209 зданий, 177 из них уже заработали как детские сады. В то же время растет количество частных детских садов. Государство, понимая важность поддержки частных дошкольных организаций, с 2015 года предоставляет им налоговые льготы, а также упрощает процедуру получения лицензии на образовательную деятельность.

В целом, с середины 2000-х годов наблюдается стабильный рост числа дошкольных организаций и к 2020 году их количество достигает 1431, включая 217 частных.

Несмотря на эту положительную динамику, в Кыргызстане по-прежнему остро стоит вопрос нехватки учреждений для дошкольников. По словам ведущего специалиста управления дошкольного, школьного и внешкольного образования министерства образования и науки Нуризады Касымовой, в Кыргызстане не хватает свыше 1800 детских садов.

Составлено автором на основе данных Национального статистического комитета КР

По данным Нацстаткома затраты на образование в Кыргызстане составили 22,5 % от общего государственного бюджета, что эквивалентно 7% от ВВП. При этом наибольший объем финансирования приходится на среднее образование (школы), что касается дошкольных образовательных организаций, то в 2019 году на их содержание из госбюджета было выделено 15% от объема общих расходов на образование.

Несмотря на то, что Кыргызстан входит в число стран мира с наибольшей долей государственных расходов на образование, дошкольное образование остается недоступным для более чем 70% детей в возрасте до 7 лет.

Бедность – вторая основная причина низкого зачисления в дошкольные учреждения. В советское время дошкольное образование предоставлялось на бесплатной основе, и, с точки зрения финансирования, было построено по скандинавской модели, т.е. государством обеспечивался и субсидировался полдневный уход за детьми в возрасте от 0 до 6 лет. В настоящий момент государство не может предоставлять услуги дошкольного образования и ухода за детьми на бесплатной основе. Родители должны сами обеспечивать канцелярскими принадлежностями своих детей, а также вносить доплату за ребенка на ежемесячной основе.

По словам опрошенных родителей, проживающих в городе Бишкек и имеющих городскую прописку, доплата составляет от 1000 до 2000 сомов (примерно от 12$ до 23$) в месяц. При этом деньги вносятся наличными в фонд, созданный при дошкольном учреждении. Например, стоимость посещения одного из городских детских садов составляет 2000 сомов, из них 1500 сомов ежемесячный взнос на нужды детского сада, 200 сомов — доплата воспитателю на ежемесячной основе и 1000 сомов — одновременный взнос на закуп канцелярских принадлежностей.

По данным исследования ЮНИСЕФ и Института статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) в Кыргызской Республике из-за бедности и необходимости вносить плату за дошкольное образование, многие родители не в состоянии водить детей в детские сады и центры раннего развития. Более того, с целью сокращения расходов на содержание ребенка, они отправляют их в школу в шестилетнем возрасте, несмотря на то, что дети в шестилетнем возрасте зачастую не готовы ни в интеллектуальном, ни в физическом плане к усвоению школьной программы. Эта неготовность ведет в дальнейшем к слабой успеваемости и высокому риску выбытия из учебного процесса.

Кроме того, бедность является причиной хронического недоедания, и как следствие недостаточного развития детей. По данным ЮНИСЕФ, 22% случаев детской смертности до пяти лет происходит в результате неполноценного питания. Недоедание также приводит к отставанию в развитии детей.

В Кыргызстане 14% детей до пяти лет низкорослые, в трех областях этот показатель достигает 20%.

Пищевой рацион ребенка определяет не только его физическое здоровье, но и развитие познавательных навыков и, таким образом, определяет успешность дальнейшего обучения.

Процент семей в Кыргызстане, не имеющих достаточно средств чтобы обеспечить своим детям посещение государственного дошкольного учреждения, достаточно высокий. По данным Нацстаткома в 2020 году каждый четвертый житель Кыргызстана проживал в условиях бедности. За чертой бедности в 2020 году проживали 1 млн. 678 тысяч человек, из которых 73,7 % являлись жителями сельских населенных пунктов. Высокий уровень безработицы в сельской местности привел к масштабной миграции бедных семей в крупные города, в частности в Бишкек и Ош. Внутренняя миграция является еще одной причиной низкого охвата дошкольным образованием.

Внутренняя миграция и детский труд

Вследствие внутренней миграции население Бишкека удвоилось с 1989 года и, по официальным данным, на начало 2021 года составило 1 млн. 74 тысячи 100 человек. По данным, приведенным в докладе омбудсмена, вокруг столицы образовалось 47 новых жилых массивов, так называемых «новостроек» с общим населением 23 тыс. 258 человек, что составляет 27,9% населения столицы. Кроме того, в докладе говорится о таких проблемах жилмассивов как отсутствие базовой инфраструктуры, школ и детских садов, медицинских учреждений. У большинства жителей отсутствуют документы, удостоверяющие их личность, и это, прежде всего, касается детей. Свидетельства о рождении отсутствуют у 98% детей до 16 лет, родители этих детей не имеют регистрации, что влечет за собой проблему незачисления детей в образовательные учреждения.

В связи с тем, что родители, живущие в «новостройках», по вышеупомянутым причинам не могут обеспечить дошкольное образование своим детям, правительство Кыргызской Республики ввело бесплатную программу дошкольного обучения (240-часовая и 100 часовая программы). По данным исследования USAID из общего количества детей, проживающих в этих жилмассивах, только малая часть была включена в бесплатные государственные программы подготовки к школе. Причины отказа от участия – недостаточная информированность, недоверие в то, что программы реализуются на бесплатной основе, а также проблема детского труда, которая затрагивает детей, начиная с 5-летнего возраста.

По Нацстаткома, в 2018 году 27% детей в Кыргызстане в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены трудиться по разным причинам.

В сельских районах дети заняты в сельскохозяйственных работах, в городских районах дети заняты выполнением различных работ на рынках. Кроме того, большинство детей делают семейную работу бытового характера, зачастую старшие дети дошкольного возраста выполняют функцию присмотра за младшими детьми. Это также негативно сказывается на посещаемости дошкольных образовательных учреждений.

Недостаток квалифицированных педагогов

По последним статистическим данным НСК, к концу 2019 года в дошкольных организациях Кыргызской Республики трудилось более 13 тыс. педагогов, включая заведующих, методистов, воспитателей, музыкальных руководителей, дефектологов, учителей-логопедов и другие педагогические должности. Из них 66% имели университетское образование, более 27% – среднее специальное образование, около 7%- общее среднее образование. Таким образом, большая часть преподавательского состава (93%) имеет высокую квалификацию, подавляющее большинство работников дошкольных организаций — женщины.

Типичный воспитатель в Кыргызской Республике – это опытный работник достаточно зрелого (предпенсионного) возраста, связавший всю свою жизнь с дошкольным образованием и получивший диплом еще в советское время. Уровень квалификации его достаточно высок, но несмотря на уровень квалификации, воспитатель детского сада в Кыргызстане – сравнительно низкооплачиваемая профессия.

Имеется серьезный недостаток квалифицированных педагогов дошкольного образования. По официальным данным, в среднем по республике в 2019 году на одного воспитателя приходилось 25 детей, в г. Ош – 41 ребенок, Чуйской области – 31 ребенок и в г. Бишкек — 30 детей. Однако по данным независимых СМИ, данный показатель сильно занижен и может достигать 90 воспитанников в группе.

Такие неблагоприятные условия труда, а также низкие зарплаты ведут к постоянной текучке кадров педагогического и непедагогического персонала. В особенности это касается младшего педагогического персонала – нянечек и помощников воспитателей. Помощники воспитателя (няни) имеют, как правило, более низкий уровень образования и более низкую оплату труда.

В сельской местности к этим проблемам добавляются устаревшие помещения, отсутствие водоснабжения или канализации, отсутствие отопления. Молодежь не привлекает перспектива работы в сфере дошкольного образования. Даже среди более высокооплачиваемых воспитателей частных детских садов молодых специалистов немного. Стоит также отметить, что в государственных детских садах молодые воспитатели зарабатывают существенно меньше, чем их старшие коллеги, что не добавляет привлекательности профессии воспитателя в глазах выпускников педагогических факультетов. В настоящий момент смена кадров в дошкольном образовании не обеспечивается, а привлечение молодых и квалифицированных специалистов становится все более затруднительным.

Частные детские сады могут предоставить более высокую оплату труда и привлечь более профессиональный педагогический персонал, менее высокие нагрузки также являются неоспоримым преимуществом работы в частном детском саду – количество детей в группе не превышает 20 воспитанников. Тем не менее, руководители частных детских садов также испытывают проблемы с кадрами. Как показали в интервью с владельцами частных детских садов, штаты некоторых частных детских садов не укомплектованы полностью. Наиболее остро стоит проблема нехватки таких узких специалистов как музыкальный руководить ДОУ, хореограф, логопед, дефектолог.

Подготовка педагогов дошкольного образования на университетском уровне предлагается Кыргызским государственным университетом им. И.Арабаева. По словам руководителей некоторых дошкольных организаций, учебная программа отличается высоким уровнем теоретизации и недостаточным количеством практики, что впоследствии отражается на качестве выпускаемых кадров. Из-за низкого спроса на эту специальность выбор альтернативных вариантов получения образования ограничен. Почти все педагоги, не имеющие высшего образования, являются выпускниками средних профессиональных училищ. Программа училищ характеризуется более практическим подходом по сравнению с вузами и предоставляет больше возможности для прохождения практики в образовательных учреждениях.

Что касается курсов повышения квалификации для уже работающих воспитателей и педагогов, то единственным монополистом на организацию и проведение курсов является государство в лице Кыргызской академии образования (КАО). К сожалению, качество этих курсов оставляет желать лучшего, в первую очередь из-за преобладания теоретического материала над практическим. Более того материалы и методы, используемые КАО не соответствуют современным взглядам на ранний уход и дошкольное образование.

Заключение

Дошкольное образование появилось относительно недавно, около 260 лет тому назад. Первый детский сад для детей до 6 лет был основан во Франции в Страсбурге пастором Жаном-Фредериком Оберленом в XVIII веке. Кыргызстанской системе дошкольного обучения чуть более 100 лет. Первый детский сад был открыт в 1918 году в Пржевальске (ныне Каракол). С этого момента и до начала 1990-х годов количество дошкольных учреждений стабильно увеличивалось. Несмотря на свою относительную «молодость», дошкольная ступень образования сумела доказать свою необходимость для развития человеческого капитала.

Последние исследования, подкрепленные широкой доказательной базой, позволяют говорить о следующих глобальных трендах в отношении дошкольного образования:

дошкольное детство признано самым важным периодом в развитии детей, так как оно закладывает общие психологические, физиологические и когнитивные навыки, служащие фундаментом для последующего образования;

первые годы жизни человека являются не только самыми важными для его развития, но и самыми выгодными для инвестиций;

осознание важности дошкольного образования привело к его обязательности в развитых странах мира. Необязательное дошкольное образование уходит в историю. В Центральноазиатском регионе только Казахстан ввел обязательное обучение в дошкольном учреждении в течение одного года.

в настоящее время существенно изменился подход к дошкольному образованию, как со стороны родителей, так и стороны государства. Дошкольная ступень не рассматривается больше только с точки зрения ухода и присмотра за детьми. На первый план выходят именно образовательная и социализирующая функции детского сада. Во всем мире дошкольное образование уже воспринимается как приоритетный уровень именно образования, а не в качестве места временного пребывания для детей работающих родителей.

В сегменте дошкольного образования в Кыргызстане наблюдаются как положительные, так и негативные тенденции. Положительные изменения являются результатом внимания государства к проблемам в этой сфере:

рост числа дошкольных учреждений с начала 2000-х годов, когда их количество достигло рекордно низкой отметки. Таких результатов во многом удалось достичь, благодаря целевому использованию зданий дошкольных образовательных организаций;

развитие дошкольных учреждений с частной формой собственности. Во многом этому способствовали налоговые льготы, предоставленные частным детским садам в 2015 году, а также упрощение процедуры лицензирования;

развитие спектра альтернативных образовательных услуг в сфере дошкольного образования: более 100 общинных детских садов были открыты по всей республике с 2004 года, которые появились при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и далее получили развитие при поддержке ЮНИСЕФ, Фонда Ага-Хана (ФАХ) и других партнеров, с 2015 года по всей стране реализуется 240-часовая программа подготовки детей к школе и программа «Наристе», предусматривающая 480-часов обучения, в декабре 2021 года было объявлено об открытии 500 детских садов с кратковременным (трехчасовым) пребыванием детей по всей республике.

растет численность первоклассников, прошедших дошкольную подготовку. В 2020-2021 учебном году из числа детей, поступивших в первый класс, дошкольную подготовку получили около 87% учащихся (или 131 тыс. детей), в то время как в 2016-2017 учебном году – 76%. Основная часть детей (более 51%), получала дошкольную подготовку по 240-часовой программе и около 17% по 480-часовой программе.

Среди нерешенных проблем:

нехватка детских садов – в масштабах республики не хватает около 2000 детских образовательных учреждений, только Бишкек нуждается в 200 новых детских садах;

низкий уровень материально-технического оснащения образовательного процесса (в некоторых регионах зданиях детских садов требуют капитального ремонта, не имеют водоснабжения и канализации;

низких охват дошкольным образованием – в Кыргызстане из более чем 1 млн. детей дошкольного возраста детский сад посещают 24%. По классификации ЮНЕСКО Кыргызстан отнесен к категории стран с крайне низким охватом дошкольным образованием менее 30%. Низкий охват дошкольным образованием ведет к низкой успеваемости на школьной ступени. Авторитетное исследование PISA, в котором Кыргызстан участвовал в 2006 и 2009 годах, занимая последние строчки рейтинга, в своем отчете по результатам участия Кыргызстана, одной из причин неуспеха учащихся называет низкий охват дошкольным образованием.

проблема кадрового обеспечения детских садов: воспитатель остается низкооплачиваемой профессией, в результате среди воспитателей преобладают люди, которым тяжело сменить профессию в силу возраста, основная масса воспитателей – это женщины 45-60 лет;

устаревший подход к дошкольной ступени образования, когда пребывание в детском саду рассматривается только с точки зрения ухода и присмотра за детьми, а не как первая и важнейшая ступень образования.

Пути решения условно можно разделить на те, которые требуют огромных финансовых вложений, и те, которые зависят от одной политической воли. О необходимости строительства новых зданий и капитальном ремонте старых было сказано неоднократно на различных площадках. Интереснее рассмотреть вторую группу возможностей:

развивать государственное частное партнерство. Очевидно, что по экономическим причинам Кыргызстан не сможет взять на себя полную финансовую ответственность за внедрение всеобщего, обязательного и качественного дошкольного образования. В странах со схожими проблемами применяется механизм государственного частного партнерства (ГЧП). Основной принцип ГЧП в дошкольном образовании – это возмещение государством частным детским садам их инвестиций на основе подушевого финансирования. Возможна выдача родителям государственных ваучеров или возмещение родительской оплаты. ГЧП предполагает ряд условий: в Гонконге ваучер может выдаваться только тем садам, где работают сертифицированные педагоги, дошкольное учреждение должно быть официально зарегистрировано и участвовать в мониторинге госорганов. В соседнем Казахстане для развития ГЧП была упразднена процедура лицензирования для дошкольного образования, выделается государственный заказ для частных дошкольных учреждений.

создание благоприятных условий для развития и роста дошкольных образовательных организаций с частной формой собственности. Рассмотреть возможность отмены лицензирования для детских садов, предоставляющих только услуги ухода и присмотра за детьми с 0 до 5 лет, без права осуществлять дошкольную подготовку для детей в возрасте от 6 до 7 лет. Это позволит работающим родителям решить проблему устройства ребенка в детский сад.

сделать обучение в дошкольном учреждении на подготовительной ступени к школе (6-7 лет) обязательным на законодательном уровне. В системе образования Кыргызской Республики дошкольное и среднее общее образование не являются обязательными. ЮНИСЕФ настоятельно рекомендует правительствам стран сделать всеобщим хотя бы 1 год качественного дошкольного образования, сделав его обычной составляющей образования для каждого ребенка, особенно для маргинализованных детей.

вести просветительскую работу о значимости дошкольной ступени обучения. В настоящий момент фактически отсутствует просветительская работа со стороны государства, родители считают дошкольную ступень обучения необязательной. Аргумент: я тоже пошел в школу и не умел читать. Школы обязаны принимать детей, достигших 7 лет без тестирования. Зачастую дети 6-7 лет не просто не обучены грамоте, они не владеют элементарными представлениями об окружающем мире (время суток, сезоны, дни недели, названия месяцев, не могут определить время по часам и т.п.)

необходимо разработать эффективные стратегии привлечения в дошкольную педагогику молодых квалифицированных кадров. Педагогические работники играют ключевую роль в обеспечении качества дошкольной ступени образования, как и других уровней образования. Известна формула одного из реформаторов образовательной системы в Великобритании Майкла Барбера: «Качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей». В первую очередь она соотносится с уровнем образования дошкольных работников. В странах ОЭСР воспитателем может стать только педагог с высшим образованием. После получения высшего образования действует программа введения в специальность, без освоения которой педагог не получает допуск к работе. Высокий уровень образования педагога подкрепляется высокой зарплатой. Возможный рост зарплаты во время карьеры до 60%. В Кыргызстане существующие практики финансового поощрения педагогов только усиливают проблему кадрового обеспечения, т.к. молодой педагог вынужден работать на 2 ставки.

Разработать и ввести в действие современную систему повышения квалификации работников дошкольного образования. Признавать действительными сертификаты повышения квалификации, полученные от частных центров повышения квалификации педагогов.

Как справедливо отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе: «Если нынешние правительства хотят, чтобы рабочая сила их стран была конкурентоспособной в завтрашней экономике, им необходимо начать с дошкольного образования. Если мы собираемся дать нашим детям удачный старт в жизнь, чтобы они были успешными в условиях глобализации экономики, государственным лидерам надлежит устанавливать приоритетность дошкольного образования и выделять на него достаточные ресурсы».

Источник: Булак