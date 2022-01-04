Численность населения Кыргызстана на 1 ноября 2021 года составила 6,7 млн человек

Численность постоянного населения Кыргызстана на 1 ноября 2021 года составила 6 млн 735 тыс. человек.

Как пишет Национальный статистический комитет, численность постоянного населения республики в январе-октябре 2021 года увеличилась на 98,1 тыс. человек, или на 1,5%.

Источник: Акипресс