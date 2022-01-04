Академик РАН Бокерия советует переболевшим COVID-19 читать вслух

У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит.

Переболевшим коронавирусом для восстановления дыхательной мускулатуры полезно читать вслух по 15 минут каждый час, заявил РИА Новости https://ria.ru/президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

"У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут", - сказал Бокерия.

Он пояснил, что для человека, который болел коронавирусом, очень важно, чтобы дыхательная мускулатура, в том числе межреберные мышцы, хорошо работали.

"Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - отметил Бокерия.



Источник: vb.kg