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Кандидаты на повторных выборах. Список обновляется

Кандидаты на повторных выборах. 

В Центризбирком поступают уведомления по участию в повторных выборах депутатов ЖК по двум округам. К 4 января поступило уведомление об участии по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам от Анвара Сартбаева.
Таким образом, на 30 декабря список желающих выглядит следующим образом:

Свердловский избирательный округ №29

  1. Алмамбетова Гуля Идиновна.
  2. Асанбеков Жаныбек Асанбекович.
  3. Бейшенбаев Эдиль НУрбекович.
  4. Жолдошова Назгуль Амантуровна.
  5. Керимбаев Жусубалы Топчубаевич.
  6. Султанбеков Муратбек Кенешбекович.

Первомайский избирательный округ №27

  1. Аматов Рысбай Аматович.
  2. Гапаров Адылбек Абдикаримович.
  3. Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович.
  4. Сартаев Анвар Айдарович.
  5. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна.
  6. Токтакунов Нурбек Акбарович.

Напомним, повторные выборы назначены на 27 февраля 2022 года.

Источник: Кактуз

           

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