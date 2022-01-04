Кандидаты на повторных выборах. Список обновляется

Кандидаты на повторных выборах.

В Центризбирком поступают уведомления по участию в повторных выборах депутатов ЖК по двум округам. К 4 января поступило уведомление об участии по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам от Анвара Сартбаева.

Таким образом, на 30 декабря список желающих выглядит следующим образом:

Свердловский избирательный округ №29

Алмамбетова Гуля Идиновна. Асанбеков Жаныбек Асанбекович. Бейшенбаев Эдиль НУрбекович. Жолдошова Назгуль Амантуровна. Керимбаев Жусубалы Топчубаевич. Султанбеков Муратбек Кенешбекович.

Первомайский избирательный округ №27

Аматов Рысбай Аматович. Гапаров Адылбек Абдикаримович. Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович. Сартаев Анвар Айдарович. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Токтакунов Нурбек Акбарович.

Напомним, повторные выборы назначены на 27 февраля 2022 года.

Источник: Кактуз