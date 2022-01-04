С 2022 года тарифы на тепло и горячую воду будут расти на 10% ежегодно

Энергетики расчитывают средства направить на ремонт и замену оборудования теплосетей.

С 2022 года тарифы на тепло и горячую воду будет увеличиваться минимум на 10% ежегодно. Постановление было подписано еще в в октябре 2021 года.

Первое повышение запланировано на 1 июня. Стоимость отопления для однокомнатной квартиры вырастит на 82 сома в месяц.

Энергетики расчитывают средства направить на ремонт и замену оборудования теплосетей.



Источник: reporter.kg