С 2022 года тарифы на тепло и горячую воду будут расти на 10% ежегодно

Энергетики расчитывают средства направить на ремонт и замену оборудования теплосетей.
С 2022 года тарифы на тепло и горячую воду будет увеличиваться минимум на 10% ежегодно. Постановление было подписано еще в в октябре 2021 года.
Первое повышение запланировано на 1 июня. Стоимость отопления для однокомнатной квартиры вырастит на 82 сома в месяц.
Энергетики расчитывают средства направить на ремонт и замену оборудования теплосетей.
Источник: reporter.kg
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