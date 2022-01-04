Тимур Файзиев возглавил госдирекцию по строительству города Асман на Иссык-Куле

По его словам стоимость строительства города $10-20 млрд.
Экс-генеральный директор строительной компании «Элит Хауз» Тимур Файзиев возглавил государственную дирекцию по строительству «города будущего Асман» на Иссык-Куле. Об этом бизнесмен сообщил сам на своей странице в Instagram.
«Это будет новый город на 500 тысяч человек, есть возможность расширить его еще на 500 тысяч человек. Итого будет миллионник, экогород. Мы уже очень тесно работаем с несколькими группами инвесторов. Это будет очень интересный проект и очень интересный город: свежий воздух, чистое небо яхты, лыжи, спорт, пляжи. Мы хотим все это объединить и сделать современный проект», — рассказал Тимур Файзиев.
По его словам стоимость строительства города $10-20 млрд.
«Многие думают, что в Кыргызстан невозможно привлечь столько денег. Сегодня мы поработали с нашей стратегической командой на уровне премьер-министра и разрабатываем стратегию привлечения в Кыргызстан $100 млн. И сейчас мы на эту сумму планируем проекты», — добавил он.
Файзиев рассказал, что сейчас ведутся переговоры с десятками инвесторов. Планируется построить большую олимпийскую деревню, Диснейленд, большой медицинский центр для медицинского туризма, большой выставочный центр и многое другое.
По словам бизнесмена, строительство города займет 8 лет и вестись 4 тысячах га земли с возможностью расширения еще на 4 тысячах га земли.
В мае 2021 года Тимур Файзиев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при оформлении земельных участков под строительство многоэтажных домов в Бишкеке. Суд заочно избрал бизнесмену меру пресечения в виде ареста, позже меру пресечения изменили. По последним данным дело находится в прокуратуре.
Источник: reporter.kg
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