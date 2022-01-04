Центерра представила СМИ свои требования по Кумтору

В релизе назван ряд условий, которые могут быть включены в предлагаемое соглашение. Приводим свободный перевод.
Канадская компания Centerra Gold Inc. сегодня, 3 января, распространила пресс-релиз о ходе переговоров с представителями Кыргызстана по разрешению споров, связанных с рудником Кумтор.
В релизе назван ряд условий, которые могут быть включены в предлагаемое соглашение. Приводим свободный перевод.
- Centerra получает примерно 26,1 процента обыкновенных акций Centerra, принадлежащих ОАО "Кыргызалтын". По получении акции будут аннулированы.
- Кыргызская Республика принимает на себя всю ответственность за два кыргызских дочерних предприятия компании и Кумтор.
- Centerra произведет выплату денежной суммы, равную размеру трех дивидендов, которые ОАО "Кыргызалтын" не получило в результате изъятия рудника, а также некоторого другого финансового вознаграждения, связанного с урегулированием межфирменных балансов между Centerra и двумя ее дочерними предприятиями в Кыргызстане.
- Из состава совета директоров Centerra будут выведены кандидаты от ОАО "Кыргызалтын".
- Полное и окончательное снятие всех претензий сторон и прекращение всех судебных разбирательств с участием сторон во все юрисдикции без признания ответственности", - говорится в релизе канадской компании.
Источник: vb.kg
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