Центерра представила СМИ свои требования по Кумтору

В релизе назван ряд условий, которые могут быть включены в предлагаемое соглашение. Приводим свободный перевод.

Канадская компания Centerra Gold Inc. сегодня, 3 января, распространила пресс-релиз о ходе переговоров с представителями Кыргызстана по разрешению споров, связанных с рудником Кумтор.

В релизе назван ряд условий, которые могут быть включены в предлагаемое соглашение. Приводим свободный перевод.

Centerra получает примерно 26,1 процента обыкновенных акций Centerra, принадлежащих ОАО "Кыргызалтын". По получении акции будут аннулированы.

Кыргызская Республика принимает на себя всю ответственность за два кыргызских дочерних предприятия компании и Кумтор.

Centerra произведет выплату денежной суммы, равную размеру трех дивидендов, которые ОАО "Кыргызалтын" не получило в результате изъятия рудника, а также некоторого другого финансового вознаграждения, связанного с урегулированием межфирменных балансов между Centerra и двумя ее дочерними предприятиями в Кыргызстане.

Из состава совета директоров Centerra будут выведены кандидаты от ОАО "Кыргызалтын".

Полное и окончательное снятие всех претензий сторон и прекращение всех судебных разбирательств с участием сторон во все юрисдикции без признания ответственности", - говорится в релизе канадской компании.

Источник: vb.kg