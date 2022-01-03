В Новопавловке женщина зарезала мужа

Прошедшей ночью в селе Новопавловка женщина зарезала своего мужа.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в милиции.

Известно, что супружеская пара употребляла алкогольные напитки, затем между ними произошли ссора и драка. Женщина нанесла несколько ножевых ранений мужу. Он умер от потери крови.

Женщина задержана и водворена в ИВС. Ведется следствие.

Источник: Кактуз