Сотрудник МЧС завоевал бронзу на чемпионате Азии по пауэрлифтингу           

В чемпионате приняли участие спортсмены из Японии, Индии, Китая, Ирана, Ирака, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстан
На чемпионате Азии по пауэрлифтингу в городе Стамбул Турция, начальник караула Пожарно-спасительной части №31 городского и районного управления МЧС КР по Баткенской области прапорщик Айбек Мурзамитов занял 3-е место. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В чемпионате приняли участие спортсмены из Японии, Индии, Китая, Ирана, Ирака, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Источник: reporter.kg
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