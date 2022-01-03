Сотрудник МЧС завоевал бронзу на чемпионате Азии по пауэрлифтингу

В чемпионате приняли участие спортсмены из Японии, Индии, Китая, Ирана, Ирака, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстан

На чемпионате Азии по пауэрлифтингу в городе Стамбул Турция, начальник караула Пожарно-спасительной части №31 городского и районного управления МЧС КР по Баткенской области прапорщик Айбек Мурзамитов занял 3-е место. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В чемпионате приняли участие спортсмены из Японии, Индии, Китая, Ирана, Ирака, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

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