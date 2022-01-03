Онищенко заявил, что пандемия ковида может закончиться к маю

Пандемия коронавируса при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации может закончиться к маю.
Такое мнение ТАСС высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
"До мая времени много <…>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление", - заявил Онищенко.
По его мнению, сегодня нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины, нужно сосредоточиться на вакцинации от ковида.
Источник: vb.kg
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