В Тюпе 14-летнего мальчика нашли повесившимся. Его отца госпитализировали

Причины и обстоятельства выясняются.

В Тюпе повесился 14-летний мальчик. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, погибшего мальчика, 2008 года рождения, обнаружили вчера, 2 января, в одном из домов села Тюп Иссык-Кульской области.

Причины и обстоятельства выясняются. Его отец был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: kaktus.media