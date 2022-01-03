В Тюпе 14-летнего мальчика нашли повесившимся. Его отца госпитализировали

Причины и обстоятельства выясняются.
В Тюпе повесился 14-летний мальчик. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, погибшего мальчика, 2008 года рождения, обнаружили вчера, 2 января, в одном из домов села Тюп Иссык-Кульской области.
Причины и обстоятельства выясняются. Его отец был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Источник: kaktus.media
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