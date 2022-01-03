МИД РФ: Для России важно укреплять связи со странами СНГ

"Содружество, - констатировал Андрей Руденко, - доказало свою жизнеспособность как многопрофильная региональная организация, востребованная площадка для разнопланового диалога.
Для России важно не только не допустить ослабления традиционных союзнических отношений со странами СНГ, но и всесторонне содействовать их укреплению в различных сферах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко информационному агентству Sputnik.
Любые значимые события и процессы, происходящие на постсоветском пространстве, в той или иной степени затрагивают интересы России, "так как речь идет о наших ближайших соседях", - сказал Руденко.
Он также отметил, что "вопросы обеспечения безопасности и устойчивости системы мироустройства постоянно находятся в повестке дня СНГ": "На встречах глав государств, правительств, министров иностранных дел кризисные ситуации в конкретных странах, межгосударственные противоречия, в том числе спровоцированные и подогреваемые извне, обсуждаются предметно и откровенно".
При этом, подчеркнул замглавы МИД РФ, в СНГ нет практики навязывания партнерам решений, не отвечающих их интересам: "Мы выступаем за равноправный и заинтересованный диалог по любым, в том числе чувствительным для России темам".
"Содружество, - констатировал Андрей Руденко, - доказало свою жизнеспособность как многопрофильная региональная организация, востребованная площадка для разнопланового диалога. Со своей стороны, будем и далее прилагать усилия для совершенствования его деятельности, расширения отраслевого сотрудничества, повышения практической отдачи от взаимодействия государств-участников".
Источник: vb.kg
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