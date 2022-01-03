В новогоднюю ночь парни напали на милиционеров, разбили стекла в служебном авто и в дежурной части

1 января примерно в 6 часов утра в милицию поступило сообщение по факту хулиганства в кафе в селе Лебединовка.

По данным ГУВД Чуйской области, на место происшествия прибыла опергруппа ОВД Аламудунского района. Милиция попыталась разнять дерущихся парней.

«Они вели себя агрессивно, не подчиняясь сотрудникам милиции, всячески провоцировали конфликт, и напали на них, в ходе которого порвали форменное обмундирование сотрудников милиции», — отметили в ГУВД.

На подмогу приехали сотрудники милиции и УОБДД.

Когда буйных парней везли в ОВД, они разбили боковое стекло служебного автомобиля. Также в здании ОВД они разбили окна дежурной части.

В итоге в милицию доставили четырех парней: Ж.Н., 1995 года рождения, Я.А.,1995 года рождения, С.А., 1997 года рождения, Т.М., 1998 года рождения.

Им предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса КР и водворили в ИВС. Однако позже суд их отпустил.

По некоторым данным, инцидент произошел в кафе «Империя пиццы».

Источник: Булак