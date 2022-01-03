Туркменский президент представил своё новое стихотворение

Творчество продемонстрировали и внуки президента.
Туркменские СМИ сообщают, что президент Гурбангулы Бердымухаммедов прочитал свое новое творение, созданное к концу уходящего 2021 года своей сначала своей семье. Это его второе стихотворение за месяц. Предыдущее президентское произведение "Оружие, молчи!", представленное публике в первой половине декабря уже стало обязательным для изучения сотрудниками бюджетных организаций в некоторых областях страны.
По информации государственное информагентство ТДХ, президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что создал новое стихотворение во время "воодушевлённой встречи Нового года с членами своей семьи".
"Президент Гурбангулы Бердымухамедов в прекрасные мгновения встречи Нового года, подчёркивая успехи и высокие рубежи, достигнутые родной Отчизной, отметил, что создал новое стихотворение и назвал его "Край родной, Туркменистан!", которое сначала прочитал членам семьи", говорится в публикации.
Творчество продемонстрировали и внуки президента.
Как сообщает ТДХ, внуки лидера нации порадовали родного деда своими новыми творениями и приятными мгновениями. Внучка президента, подарила деду своё произведение "Türkmen nepisligi", а внук Керим, сообщил, что и он создал ещё одно новое музыкальное произведение.
"Внук Президента Гурбангулы Бердымухамедова Керим, сказав, что вся страна, наш родной народ, все люди на праздник Нового года приходят с подарками, сообщил, что и он создал ещё одно новое музыкальное произведение по случаю этого радостного праздника и сыграл его деду", сообщает ТДХ.
В официальной публикации отмечается, что такая встреча Нового года "стала воплощением сплочённости счастливой семьи, демонстрирующей великий пример воодушевлённости".
Государственные СМИ сообщают, что публикация в печати сочинённого президентом страны нового стихотворения по случаю праздника станет прекрасным подарком для соотечественников.
Президент Туркменистана, опубликовавший около более 50 книг за 15 лет правления страной, с начала декабря второй раз объявил о создании нового стихотворения. Предыдущее президентское произведение "Оружие, молчи!", было представлено членам парламента 12 декабря. Приобретение и изучение президентского творения уже стало обязательным в некоторых областных бюджетных организациях. Кроме книг президента, бюджетников обязали покупать праздничные плакаты и портреты президента.
Источник: Радио Азатлык
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