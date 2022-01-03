(Фото) Президент Садыр Жапаров посетил рудник «Кумтор» 

Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время в многолетних разногласиях между сторонами будет поставлена точка.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 2 января, посетил золоторудное месторождение «Кумтор» и ознакомился с деятельностью ЗАО «Кумтор Голд Компани» («КГК»), сообщает пресс-служба главы государства.
Президент ознакомился с текущей деятельностью предприятия, осмотрел мастерскую большегрузной горной техники, озеро Петрова и хвостохранилище.
Кроме того, Садыр Жапаров осмотрел центральный карьер, на дне которого, как заявлялось ранее, якобы скопилось аномально большое количество воды. Президент лично убедился в абсолютно сухом состоянии дна карьера.
В ходе посещения рудника отмечено, что достигнут хороший прогресс в переговорном процессе с канадской компанией Centerra Gold, в настоящее время стороны завершают обсуждение мирового соглашения, включающего среди прочего условие о полной передаче Кыргызской Республике компании «КГК».
Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время в многолетних разногласиях между сторонами будет поставлена точка.
«Кумтор» станет новой страницей в истории страны и будет примером развития для молодого поколения. Прошедший год показал - наши специалисты умеют эффективно управлять таким крупным и сложным предприятием, и достигать высоких производственных показателей», - подчеркнул Садыр Жапаров.
Источник: Кабар
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