На юго-востоке Москвы произошла массовая драка между мигрантами. Задержаны 9 кыргызстанцев

Массовый конфликт между мигрантами произошел в ночь на 1 января в Москве, в районе Текстильщики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"В ночное время 1 января между тремя гражданами Узбекистана и десятью выходцами из Кыргызстана произошла драка, в результате которой были тяжело ранены ножом трое мужчин", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, ранения получили двое граждан Узбекистана и один - Кыргызстана.

По словам собеседника агентства, конфликт произошел на улице Грайвороновской. Предварительно известно, что причиной драки стала личная неприязнь.

Как сообщил источник, полицейские задержали девять граждан Кыргызстана, участвовавших в конфликте. Всем им выписаны административные протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ.

Санкция данной статьи влечет наложение штрафа в размере от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

Позже в пресс-службе столичного управления МВД "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента. По данным полиции, всего были задержаны десять человек.

Как отметили в МВД, "следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики города Москвы в отношении злоумышленников принято процессуальное решение, предусмотренное частью 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Источник: Кактуз