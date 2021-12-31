С наступающим, Кыргызстан!

Бишкек, "Саясат. kg". Пусть в каждом доме нашей страны никогда не погаснет очаг, пусть счастье и радость навсегда поселятся в них.
Кыргызстанцы наверное даже не заметили, как прошел этот год. 2021 год был богат разными соьыттями, которые повлияли на судьбу страны. Были и печальные, и радостные события. Есть пословица: «Если выживет ваша золотая голова, вы будете пить из золотой чаши». Самое главное, что мы провожая старый, встречаем Новый год.
"Саясат. kg" поздравляет кыргызстанцев с Новым 2022 годом! «Мы все в одной лодке», наше будущее тесно связаны с нашей Родиной Кыргызстан. Поэтому, в первую очередь, хотим и желаем чтобы мы были гражданами процветающей страны!
Пусть в каждом доме нашей страны никогда не погаснет очаг, пусть счастье и радость навсегда поселятся в них.
Мы надеемся, что 2022 год подарит нам любовь и доверие. Мы желаем чтобы наш народ, бережно относился друг к другу, чьи сердца будут полны любви и привязанности, чьи глаза полны счастья и чьи лица полны улыбок!
Пусть новый год принесет вдохновение! Пусть новый год изменит нашу жизнь к лучшему! Да будет небо чистым, а земля мирной! Да будет тепло в наших сердцах!
С новым годом!
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