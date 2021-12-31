Мэрия Бишкека ищет инвесторов для реализации проекта платных парковок

Мэрия и Центр ГЧП готовы рассмотреть любые возможные предложения и идеи, по разрешению проблемы парковок в центре города.
Центр ГЧП и столичная мэрия намерены реализовать проект государственно-частного партнерства по организации платных муниципальных парковок на центральной, сильно загруженной зоне города.
Мэрия и Центр ГЧП готовы рассмотреть любые возможные предложения и идеи, по разрешению проблемы парковок в центре города.
«В случае если потенциальный оператор или частный партнер видит решение сложившейся ситуации иным образом, наша сторона готова рассмотреть и другие предложения», – пишет пресс-служба мэрии.
Заявки и предложения принимаются до 30 января 2021 года по адресу:
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