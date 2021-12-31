Мэрия Бишкека ищет инвесторов для реализации проекта платных парковок

Мэрия и Центр ГЧП готовы рассмотреть любые возможные предложения и идеи, по разрешению проблемы парковок в центре города.

Центр ГЧП и столичная мэрия намерены реализовать проект государственно-частного партнерства по организации платных муниципальных парковок на центральной, сильно загруженной зоне города.

Мэрия и Центр ГЧП готовы рассмотреть любые возможные предложения и идеи, по разрешению проблемы парковок в центре города.

«В случае если потенциальный оператор или частный партнер видит решение сложившейся ситуации иным образом, наша сторона готова рассмотреть и другие предложения», – пишет пресс-служба мэрии.

Заявки и предложения принимаются до 30 января 2021 года по адресу:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.