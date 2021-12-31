Лидеры стран поздравляют Садыра Жапарова и кыргызстанцев с Новым годом (обновляется)

Сегодня, 31 декабря, главы государств обмениваются поздравлениями с Новым годом.

Садыр Жапаров принимает послания с пожеланиями ему самому и всему народу Кыргызстана.

Первым Жапарова поздравил его российский коллега Владимир Путин. Он пожелал президенту здоровья и успехов, а народу Кыргызстана - мира и процветания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении пожелал Садыру Жапарову "благополучия, крепкого здоровья, осуществления всех планов и начинаний во благо братского народа Кыргызстана".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев написал в поздравительной телеграмме:

"Мы очень рады, что наши дружеские отношения, основанные на общих ценностях и единых традициях, многовековых братских узах и принципах добрососедства, в последние годы активно развиваются по всем приоритетным направлениям".

Он пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и огромных успехов в ответственной деятельности, а народу Кыргызстана - мира, благополучия и развития.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Садыру Жапарову и народу Кыргызстана поздравительную открытку с наилучшими пожеланиями в Новом году.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента и народ Кыргызстана с Новым годом, направив главе государства поздравительную открытку с наилучшими пожеланиями.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал в поздравительной открытке Садыру Жапарову: "Примите мои искренние поздравления с наступающим 2022 годом! Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть Новый год будет успешным и плодотворным в вашей государственной деятельности во благо народа вашей страны".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прислал поздравительную телеграмму.

"Сердечно поздравляю вас с наступлением 2022 года. Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях, а народу вашей страны - мира, дальнейшего прогресса и процветания. Пусть Новый год принесет всем нам счастье и благополучие", - сказано в ней.

Источник: Кактуз