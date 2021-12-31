Кто стал лучшим членом Кабмина в 2021 году по мнению читателей Reporter.kg

Опрос проводился в период с 24 декабря по 31 декабря, в нем приняли участие 6 711 человек.

По мнению читателей Reporter.kg, лучшим членом Кабинета министров стал министр внутренних дел Улан Ниязбеков. За него проголосовали 3733 человек. На втором месте экс-глава Кабинета министров Улукбек Марипов (870 голосов), на третьем — министр энергетики Доскул Бекмурзаев (334 голоса).

Опрос проводился в период с 24 декабря по 31 декабря, в нем приняли участие 6 711 человек.

Читателям предлагалось выбрать лучшего государственного управленца среди действующих членов Кабинета министров, также мы включили в опрос Улукбека Марипова и Артема Новикова, которые руководили Кабмином [правительством] в 2021 году.

Источник: Reporter.kg