Совет ректоров ведущих аграрных вузов СНГ подвел итоги работы за год

На заседании обсуждены наиболее значимые достижения высших учебных заведений стран Содружества.
В канун Нового года состоялось заседание Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ. Руководители профильных университетов в онлайн-формате подвели итоги 2021 года и обозначили основные задачи на 2022-й
В заседании приняли участие главы 19 вузов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Доклады представили руководители Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, Казахского национального аграрного исследовательского университета, Азербайджанского государственного аграрного университета, Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина, Национальной академии наук Кыргызстана и Государственного аграрного университета Молдовы.
На заседании обсуждены наиболее значимые достижения высших учебных заведений стран Содружества. Собеседники отметили, что в последнее время аграрные вузы активно развиваются как исследовательские и предпринимательские университеты, улучшают свои позиции в мировых и национальных рейтингах.
Между руководством этих вузов достигнута договоренность о продолжении работы по обмену опытом развития аграрного образования и науки. Намечены задачи на предстоящий год, в числе которых – формирование концепции цифрового университета, развитие инноваций в АПК и внедрение результатов НИР в производство.
Также в 2022 году представители вузов СНГ примут участие в Международном конгрессе по безопасному и устойчивому сельскому хозяйству в эпоху ускоренного изменения климата, который пройдёт на базе Азербайджанского государственного аграрного университета.
Источник: vb.kg
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