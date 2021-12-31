Галина Байтерек: Чтобы быть успешным, нужно уметь мечтать

Гендерная повестка стала одной из наиболее обсуждаемых тем уходящего года.

О том, почему так мало женщин во властных структурах Кыргызстана, с чем приходится сталкиваться представительницам "слабого" пола, сумевшим добиться карьерных высот в высших эшелонах власти, мы поговорим с одной из самых обсуждаемых персон 2021 года Галиной Байтерек.

- Галина, не секрет, что женщин, стоящих на уровне принятия решений, в нашей стране очень мало. Вы оставили довольно яркий след, будучи пресс-секретарем президента. Было очень много неоднозначных заявлений, но, очевидно, что вы не боялись брать удар на себя. При этом многие недоумевали, почему именно вы стали первым пресс-секретарем Садыра Жапарова. И ваше назначение тогда вызывало много слухов и домыслов. Что же было на самом деле?

- Особых секретов тут нет. Я начала работать в команде нынешнего президента в самый сложный момент. И, наверное, вызвала доверие тем, что не металась, как многие, боясь не на того поставить, а уверенно согласилась поддержать Садыра Нургожоевича. Изначально я поддерживала тех, кто выступал за отмену итогов парламентского голосования 2020 года, это был мой осознанный выбор. И когда меня попросили помочь и оказать информационную поддержку, а это, повторюсь, было в первые дни акции протеста, когда еще не было понятно, чем они закончатся, я согласилась. С тех самых пор находилась в самой гуще этих событий. Я внутренне не принимала прежнюю власть, понимала, что она ведет страну в тупик. А новая команда давала надежду на то, что в стране могут быть перемены. Поэтому, когда ситуация стабилизировалась и мне предложили стать пресс-секретарем, согласилась.

- Как вам работалось с президентом Садыром Жапаровым?

- Работать с Садыром Нургожоевичем и легко, и сложно одновременно. Легко, потому что он целеустремленный и энергичный человек, который понимает, что на посту главы государства не бывает "неважных" или второстепенных вопросов, и поэтому безотлагательно реагирует на любые ситуации, на любые запросы общества. Но и сложно по этой же причине. Иногда непросто поспевать за его динамичным ритмом работы. Люди, которые с ним работают, должны быть такими же энергичными, всегда быть оперативными, должны уметь решать несколько задач одновременно, быть нацеленными на достижение поставленных целей и максимальную результативность. Хочу сказать, что работа в аппарате президента – мощнейшая школа, которая позволяет многому научиться, анализировать, быстро принимать решения и брать ответственность на себя.

- Вы красивая женщина, "из телевизора", вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с таким активно обсуждаемым сегодня явлением, как харрасмент?

- Нет, не приходилось. Но мы должны понимать, у нас иная ментальность, и комплимент или открытые передо мной двери я как домогательство не воспринимаю. Остальное, думаю, зависит от женщины. Нужно уметь вовремя пресечь ухаживания. Наверное, то, что действительно делает женщину у нас более уязвимой, – это сплетни и слухи. Вот с этим мне пришлось столкнуться.

- Да, было очень много негативной информации, связанной с вашим именем, очевидно, из серии "ушаков", с чем вы это связываете?

- Я думаю, это издержки государственной службы, которая зачастую сопряжена с черным пиаром. В нашей реальности черный пиар становится инструментом борьбы с конкурентами, в том числе и на госслужбе. Да, с этим я столкнулась. И не считаю нужным комментировать или опровергать всю эту информацию, чтобы не делать пиар людям, занимающимся этим. Но знаю точно, если кто-то заинтересован распространять обо мне негатив, значит, я на верном пути.

- Много критики в ваш адрес было после олимпиады в Токио, куда вы ездили в составе делегации Кыргызстана. Что на самом деле была за ситуация, что вы поехали, а тренер нет?

- Во-первых, на такие мероприятия всегда приглашают и представителей госструктур, и тренеров. Эти правила придумала не я, а Олимпийский комитет. Во-вторых, я, если честно, не совсем понимаю причину разразившегося тогда скандала. В АП КР информации или заявки о том, что этот тренер хотел поехать, не было; предложений от имени НОК или Госагентства спорта и молодежи, или самого тренера о включении его в список делегатов тоже не поступало. Если бы такая заявка имелась, то вопрос был бы решен положительно. Меня в делегацию включили от администрации президента, у меня было дополнительное задание – передать верительные грамоты послу КР в Японии. И что мне еще непонятно, почему из всех чиновников, которые были в составе делегации, такой бурной критике со стороны отдельных журналистов и активистов подверглась именно моя персона? Мне кажется, это выглядит, как заказ людей, которые пристально следят за моей деятельностью, чтобы опорочить лично меня.

- Вас даже обвинили в том, что у вас хороший макияж…

- Меня пытаются критиковать по любому поводу – начиная с макияжа и заканчивая моим автомобилем, который, кстати, наша семья приобрела задолго до того, как меня назначили пресс-секретарем главы государства. Поэтому я и не хочу отвечать на ангажированные публикации о себе, понимая, что мои недоброжелатели под лупой меня рассматривают и из пальца высасывают поводы для критики.

И да, меня действительно критикуют даже за то, что хорошо выгляжу. Но я много лет была телеведущей, хорошо выглядеть и быть в курсе всех информационных событий – моя профессия. Все это вызывает лишь улыбку, но иногда нечистоплотные журналисты, зарабатывающие на создании черного пиара, переходят все допустимые границы, например, когда меня, замужнюю женщину и мать, обвиняют в каких-то непонятных связях. Грязно и цинично. Это недопустимо, потому что такая откровенная ложь – это не просто посягательство на мою честь и достоинство, она затрагивает и наносит вред и оскорбление другим людям, – как минимум, моей семье. И это уже повод для судебного иска, который я намеревалась подать на журналиста и издание, опубликовавшее эту фальшивую сенсацию. Увы, иногда, по независящим от человека обстоятельствам, возникают такие ситуации, когда ты просто обязан защищать себя в судебном порядке.

- Вы считаете, что у наших граждан достаточно средств быть защищёнными от общественной травли?

- К сожалению, нет. Сейчас у нас игроки на этом поле играют без правил, любой человек при наличии денег может нанять журналистов или блогеров, чтобы они поливали грязью другого человека – конкурента, партнера или человека, который ему просто не нравится, а страдает в итоге не только тот, кого публично оболгали, но и его близкие. Такие грязные технологии отравляют жизнь людям и в профессиональной сфере, и в семейной жизни, не говоря уже о моральном вреде и вреде здоровью. Закон, защищающий граждан от публичной травли, должен работать.

- Мы беседуем в преддверии Нового года, что бы вы пожелали нашим девочкам, чтобы они были успешными и самодостаточными?

- Я бы пожелала и девочкам, и мальчикам иметь мечту, которая потом превращается в жизненную цель, и идти к ней, невзирая на возникающие на пути преграды.

Моей детской мечтой было стать диктором на КТР! Так случилось, что она осуществилась, я попала на телевидение и проработала там 28 лет. Расскажу по порядку. В 6-м классе я увидела по телевизору очень красивую женщину-диктора и поняла, что хочу стать такой, как она. В сочинениях всегда писала про эту свою мечту, надо мной часто подшучивали, мол, какой из тебя диктор. Но решила, что добьюсь своего во что бы то ни стало. После школы я приехала в Бишкек, поступила в университет и решила посмотреть на телевышку вблизи… Иду по бульвару Дзержинского, а сердце колотится от того, что я так близко к своей мечте. Я даже зашла в здание, спросила, как можно к ним на работу устроиться. Мне сказали, что это очень сложно сделать, но разрешили мне приходить и смотреть.

Я приходила каждый вечер после учебы. Тихонько сидела и любовалась дикторами, и как-то меня заметила Маргарита Булатова. Она меня попросила о какой-то помощи, так я стала бесплатным помощником. Через какое-то время главный режиссер КТР Айнура Алдашева предложила мне должность ассистента режиссера. Конечно же, для меня это было огромным счастьем, и я благодарна ей за то, что она поверила в меня и мои силы. Но как раз в этот период я заболела и попала в больницу. Очень переживала, что меня теперь не возьмут на работу, думала, что подвела всех. Позвонила и, чуть не плача, говорю, что заболела, спрашиваю: вы меня теперь не возьмете? Айнура Абдулхаировна меня успокоила, сказала, что раз обещала, значит, возьмет, когда поправлюсь. От радости я сразу пошла на поправку. После выписки из больницы прямиком отправилась на телевидение, так и начала там работать. И хотя зарплата была такая, что ее ни на что не хватало, я была самым счастливым на свете человеком.

Однажды нужно было срочно зачитать указ президента. А дикторов в этот момент в студии не было. Ждать было нельзя. А я как раз оказалась под рукой. Мне дали текст, я его несколько раз прочитала и села в "прямой эфир". От волнения не помнила, что читаю; казалось, что все увидят, как у меня сердце колотится. Когда закончили снимать, я сижу и жду, что меня сейчас начнут критиковать. Но нет, не начали, сказали, что все хорошо, только спешить не надо. Через пару прямых эфиров я уже привыкла, потом стала постоянным воскресным диктором. Позже меня официально оформили на работу, так и началась моя карьера телеведущей. Так что главное - это мечта, и если она есть, то ты обязательно состоишься и достигнешь любых высот, к которым стремишься.

В преддверии Нового года хочу пожелать всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть у каждого моего соотечественника сбудется самая заветная мечта, пусть в домах кыргызстанцев будет уютно и тепло, а в сердце не будет печали. Верю, что мы справимся со всеми трудностями и построим сильное государство. С Новым годом!

Источник: vb.kg