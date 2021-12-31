Кыргызстанский певец Александр Волкодав победил в российском музыкальном проекте "Голос".
Он выступал в команде Пелагеи.
В финале он боролся с Элиной Пан из Норильска, Алишером Каримовым, Ернаром Садирбаевым из Казахстана.
В финале он исполнил две композиции - "Казачья" и "Серенада трубадура".
Вместе со своей наставницей Пелагеей он спел песню Arcade.
Кроме того, Волкодав принял предложение Пелагеи войти в состав ее группы!
Источник: Кактуз
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