(Видео) Александр Волкодав стал победителем "Голоса"!

Кыргызстанский певец Александр Волкодав победил в российском музыкальном проекте "Голос".

Он выступал в команде Пелагеи.

В финале он боролся с Элиной Пан из Норильска, Алишером Каримовым, Ернаром Садирбаевым из Казахстана.

В финале он исполнил две композиции - "Казачья" и "Серенада трубадура".

Вместе со своей наставницей Пелагеей он спел песню Arcade.

Кроме того, Волкодав принял предложение Пелагеи войти в состав ее группы!

Источник: Кактуз

