Бишкекчанам рассказали, какие улицы перекроют в центре столицы вечером 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, в центре Бишкека перекроют несколько улиц в связи с празднованием Нового года на площади Ала-Тоо.
Об этом сообщает столичное Управление патрульной службы.
В пресс-службе УПСМ напомнили, что праздничное мероприятие на центральной площади будет проходить с 17:00 до 01:00. В это время будет перекрыта часть пр. Чуй от ул. Орозбекова до пр. Эркиндик, а также Старая площадь - отрезок ул. Абдумомунова от ул. Орозбекова до пр. Эркиндик.
Горожан и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мерам по обеспечению общественной безопасности. Водителей призывают заранее выбирать альтернативные маршруты движения во избежание заторов на дорогах.
Источник: Кактуз
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