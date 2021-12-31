Бишкекчанам рассказали, какие улицы перекроют в центре столицы вечером 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, в центре Бишкека перекроют несколько улиц в связи с празднованием Нового года на площади Ала-Тоо.

Об этом сообщает столичное Управление патрульной службы.

В пресс-службе УПСМ напомнили, что праздничное мероприятие на центральной площади будет проходить с 17:00 до 01:00. В это время будет перекрыта часть пр. Чуй от ул. Орозбекова до пр. Эркиндик, а также Старая площадь - отрезок ул. Абдумомунова от ул. Орозбекова до пр. Эркиндик.

Горожан и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мерам по обеспечению общественной безопасности. Водителей призывают заранее выбирать альтернативные маршруты движения во избежание заторов на дорогах.

Источник: Кактуз