Стало известно, сколько льготных ГСМ Кыргызстан получит в 2022 году

Согласно заключенному между странами соглашению, стороны ежегодно согласовывают объемы поставок на следующий год.

Россия в наступающем году предоставит Кыргызстану 1 млн 410 тысяч тонн нефтепродуктов на беспошлинной основе, сообщает Министерство энергетики РФ.

В частности, Кыргызстан может импортировать на льготной основе 650 тысяч тонн бензина, 550 тысяч тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн авиационного топлива, 60 тысяч тонн битума и нефтяного сырья 50 тысяч тонн.

Согласно заключенному между странами соглашению, стороны ежегодно согласовывают объемы поставок на следующий год.

Источник: vb.kg