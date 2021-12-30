Стало известно, сколько льготных ГСМ Кыргызстан получит в 2022 году

Согласно заключенному между странами соглашению, стороны ежегодно согласовывают объемы поставок на следующий год.
Россия в наступающем году предоставит Кыргызстану 1 млн 410 тысяч тонн нефтепродуктов на беспошлинной основе, сообщает Министерство энергетики РФ.
В частности, Кыргызстан может импортировать на льготной основе 650 тысяч тонн бензина, 550 тысяч тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн авиационного топлива, 60 тысяч тонн битума и нефтяного сырья 50 тысяч тонн.
Согласно заключенному между странами соглашению, стороны ежегодно согласовывают объемы поставок на следующий год.
Источник: vb.kg
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