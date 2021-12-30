Садыр Жапаров призвал депутатов "вытягивать ноги по размеру кровати"

Давайте экономить народные деньги.

Президент Садыр Жапаров прокомментировал предложение депутатов нового созыва вновь разделить управления делами президента и Жогорку Кенеша. Свое мнение по этому поводу глава государства оставил на своей странице в соцсети.

"Уважаемые депутаты 7 созыва! Прошу воздержаться вас от предложения вновь разделить управления делами президента и Жогорку Кенеша. Президента, кабинет министров и парламент обслуживает одно управление, которое будет всем одинаково подчиняться. Вас обслужу, а вас нет – такого не будет. Если что нужно, то подавайте заявку и вы всем будете обеспечены. Если что не сделают, то тогда пишите жалобу. Ответственные понесут наказание вплоть до увольнения. Открытие для вас отдельного управления потребует дополнительных средств. Надо будет также штат пополнить.

Давайте экономить народные деньги. Мы объединили все управления именно ради экономии. Давайте вытягивать ноги по размеру кровати", - написал глава государства.



Источник: vb.kg