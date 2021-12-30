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Как будет работать общественный транспорт в Бишкеке на Новый год

В Бишкеке в ночь с 31 на 1 января будет курсировать специальный новогодний рейс до 01:00 ночи.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Водители шести троллейбусных маршрутов будут отвозить домой горожан по направлениям:

№2, микрорайон "Аламедин-1" - завод имени Фрунзе;

№4, мясокомбинат - Кожзавод;

№7, микрорайон "Тунгуч" - жилмассив "Ак-Орго";

№10, микрорайон "Асанбай" - завод Фрунзе;

№14 микрорайон "Верхний Джал" - Киркомстром.

№ 17 микрорайон "Асанбай" - Кожзавод.

Также в новогоднюю ночь до 1 ночи будут курсировать автобусы по всем маршрутам, а также частные маршрутки.

1 января весь муниципальный общественный транспорт будет работать по спецрасписанию с 08 утра до 20 вечера, а микроавтобусы – в обычном режиме.

Со 2 января весь городской общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Источник: vb.kg

           

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