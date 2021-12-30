Как будет работать общественный транспорт в Бишкеке на Новый год

В Бишкеке в ночь с 31 на 1 января будет курсировать специальный новогодний рейс до 01:00 ночи.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Водители шести троллейбусных маршрутов будут отвозить домой горожан по направлениям:
№2, микрорайон "Аламедин-1" - завод имени Фрунзе;
№4, мясокомбинат - Кожзавод;
№7, микрорайон "Тунгуч" - жилмассив "Ак-Орго";
№10, микрорайон "Асанбай" - завод Фрунзе;
№14 микрорайон "Верхний Джал" - Киркомстром.
№ 17 микрорайон "Асанбай" - Кожзавод.
Также в новогоднюю ночь до 1 ночи будут курсировать автобусы по всем маршрутам, а также частные маршрутки.
1 января весь муниципальный общественный транспорт будет работать по спецрасписанию с 08 утра до 20 вечера, а микроавтобусы – в обычном режиме.
Со 2 января весь городской общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
Источник: vb.kg
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