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Кандидаты на повторных выборах. Список обновляется

В Центризбирком поступают уведомления по участию в повторных выборах депутатов ЖК по двум округам.

30 декабря поступило уведомление об участии по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам от Анвара Сартбаева.
Таким образом, на 30 декабря список желающих выглядит следующим образом:

Свердловский избирательный округ №29

  • Алмамбетова Гуля Идиновна.
  • Асанбеков Жаныбек Асанбекович.
  • Жолдошова Назгуль Амантуровна.
  • Керимбаев Жусубалы Топчубаевич.

Первомайский избирательный округ №27

  • Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович.
  • Сартаев Анвар Айдарович.
  • Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна.
  • Токтакунов Нурбек Акбарович.

Напомним, повторные выборы назначены на 27 февраля 2022 года.

Источник: Кактуз

           

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