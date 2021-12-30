Кандидаты на повторных выборах. Список обновляется

В Центризбирком поступают уведомления по участию в повторных выборах депутатов ЖК по двум округам.
30 декабря поступило уведомление об участии по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам от Анвара Сартбаева.
Таким образом, на 30 декабря список желающих выглядит следующим образом:
Свердловский избирательный округ №29
- Алмамбетова Гуля Идиновна.
- Асанбеков Жаныбек Асанбекович.
- Жолдошова Назгуль Амантуровна.
- Керимбаев Жусубалы Топчубаевич.
Первомайский избирательный округ №27
- Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович.
- Сартаев Анвар Айдарович.
- Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна.
- Токтакунов Нурбек Акбарович.
Напомним, повторные выборы назначены на 27 февраля 2022 года.
Источник: Кактуз
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