Кандидаты на повторных выборах. Список обновляется

В Центризбирком поступают уведомления по участию в повторных выборах депутатов ЖК по двум округам.

30 декабря поступило уведомление об участии по Свердловскому и Первомайскому избирательным округам от Анвара Сартбаева.

Таким образом, на 30 декабря список желающих выглядит следующим образом:

Свердловский избирательный округ №29

Алмамбетова Гуля Идиновна.

Асанбеков Жаныбек Асанбекович.

Жолдошова Назгуль Амантуровна.

Керимбаев Жусубалы Топчубаевич.

Первомайский избирательный округ №27

Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович.

Сартаев Анвар Айдарович.

Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна.

Токтакунов Нурбек Акбарович.

Напомним, повторные выборы назначены на 27 февраля 2022 года.

Источник: Кактуз