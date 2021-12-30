В Кыргызстане под защитой Службы охраны МВД находятся более 3 тысяч объектов

По всей республике милицией охраняется 1294 квартиры и домовладений граждан.
Из их числа 766 относятся к категории особой важности
За 11 месяцев 2021 года число охраняемых объектов подразделениями Службы охраны МВД по сравнению с сопоставимым периодом 2020 года возросло с
3 тысяч 332 до 3 тысяч 642 объектов.
Число охраняемых объектов посредством Пульта централизованного наблюдения выросло на 12,1% по сравнению с 2020 годом и составило 2 117
объектов. По всей республике охраняется 1294 квартиры и домовладений граждан. Из их числа 766 объектов, охраняемых подразделениями Службы охраны, относятся к категории особой важности.
Кроме основной задачи - обеспечения безопасности вверенных объектов –служба охраны ведет активную борьбу с преступностью совместно с другими
подразделениями ОВД республики, начиная от мелкого хулиганства и воровства до грабежей и разбойных нападений. За отчетный период 2021 года сотрудниками Службы охраны за совершения различных преступления и проступков по 532 фактам задержаны и доставлены в территориальные ОВД
нарушители. Кроме этого, пресечено 26 попыток краж на охраняемых объектах.
- По последним статистическим данным на объектах, охраняемых и обслуживаемых Службой охраны, не было допущено фактов проникновения и
- хищения имущества. Мы уверены, что быстрое реагирование на сигналы тревоги с охраняемых объектов не оставят шансов преступникам причинить
- материальный ущерб.
Отмечаем, что Служба охраны МВД полностью находится на самофинансировании.
Пресс-служба МВД
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