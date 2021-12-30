В Кыргызстане под защитой Службы охраны МВД находятся более 3 тысяч объектов

По всей республике милицией охраняется 1294 квартиры и домовладений граждан.

Из их числа 766 относятся к категории особой важности

За 11 месяцев 2021 года число охраняемых объектов подразделениями Службы охраны МВД по сравнению с сопоставимым периодом 2020 года возросло с

3 тысяч 332 до 3 тысяч 642 объектов.

Число охраняемых объектов посредством Пульта централизованного наблюдения выросло на 12,1% по сравнению с 2020 годом и составило 2 117

объектов. По всей республике охраняется 1294 квартиры и домовладений граждан. Из их числа 766 объектов, охраняемых подразделениями Службы охраны, относятся к категории особой важности.

Кроме основной задачи - обеспечения безопасности вверенных объектов –служба охраны ведет активную борьбу с преступностью совместно с другими

подразделениями ОВД республики, начиная от мелкого хулиганства и воровства до грабежей и разбойных нападений. За отчетный период 2021 года сотрудниками Службы охраны за совершения различных преступления и проступков по 532 фактам задержаны и доставлены в территориальные ОВД

нарушители. Кроме этого, пресечено 26 попыток краж на охраняемых объектах.

По последним статистическим данным на объектах, охраняемых и обслуживаемых Службой охраны, не было допущено фактов проникновения и

хищения имущества. Мы уверены, что быстрое реагирование на сигналы тревоги с охраняемых объектов не оставят шансов преступникам причинить

материальный ущерб.

Отмечаем, что Служба охраны МВД полностью находится на самофинансировании.

Пресс-служба МВД

