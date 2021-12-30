Мэр Бишкека запретил продавать фейерверки на площади Ала-Тоо

К слову, для удобства горожан до 1.00 ч. ночи будут курсировать новогодние экспресс – автобусы и троллейбусы, а также маршрутки. О маршрутах сообщим дополнительно.
Салюта на площади в новогоднюю ночь не будет. Но концерт все же состоится
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел итоговое совещание с руководителями структурных подразделений и городских служб столичного муниципалитета по вопросу готовности к празднованию Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января.
По данным вице-мэра по социальным вопросам Виктории Мозгачевой, главное праздничное мероприятие состоится 31 декабря в 19:00 часов вечера на центральной площади «Ала-Тоо» – концертная программа с участием артистов отечественной эстрады.
Мэр отметил важность обеспечения общественного порядка в период проведения городских мероприятий и поручил правоохранительным органам держать под контролем и соблюдать порядок в городе, в особенности в местах большой концентрации жителей.
Айбек Джунушалиев также поручил взять под контроль точки стихийной торговли на территории площади по недопущению продажи фейерверков для безопасности зрителей концерта.
К слову, для удобства горожан до 1.00 ч. ночи будут курсировать новогодние экспресс – автобусы и троллейбусы, а также маршрутки. О маршрутах сообщим дополнительно.
Дорогие горожане! Мэрия Бишкека убедительно просит вас соблюдать безопасность, воздержаться от использования петард, хлопушек и других пиротехнических изделий, быть предельно бдительными к личным вещам.
Уважаемые родители! Будьте внимательны к детям! На массовых мероприятиях зачастую малыши отстают от родителей и теряются. Берегите себя и своих близких!
Мэрия Бишкека
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