Салюта и петард на площади в новогоднюю ночь не будет

К слову, праздничный концерт на центральной площади «Ала-Тоо», начнется в 19 часов.
Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Градоначальник поручил сотрудникам городской управы и правоохранительным органам взять под особый контроль точки стихийной торговли на территории площади и не допустить продажу фейерверков. Как сообщает пресс-служба, это делается для безопасности зрителей концерта.
К слову, праздничный концерт на центральной площади «Ала-Тоо», начнется в 19 часов. Концертную программу представят артисты отечественной эстрады.
А для удобства горожан, 31 декабря до часу ночи будут курсировать автобусы, троллейбусы и маршрутки. Об их маршрутах мэрия сообщит позднее.
Мэрия убедительно просит горожан воздержаться от использования петард , хлопушек и других пиротехнических изделий на площади «Ала-Тоо», быть предельно бдительными к личным вещам.
«Уважаемые родители! Будьте внимательны к детям! На массовых мероприятиях зачастую малыши отстают от родителей и теряются. Берегите себя и своих близких!», – пишет мэрия.
Источник: reporter.kg
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