Салюта и петард на площади в новогоднюю ночь не будет

К слову, праздничный концерт на центральной площади «Ала-Тоо», начнется в 19 часов.

Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Градоначальник поручил сотрудникам городской управы и правоохранительным органам взять под особый контроль точки стихийной торговли на территории площади и не допустить продажу фейерверков. Как сообщает пресс-служба, это делается для безопасности зрителей концерта.

К слову, праздничный концерт на центральной площади «Ала-Тоо», начнется в 19 часов. Концертную программу представят артисты отечественной эстрады.

А для удобства горожан, 31 декабря до часу ночи будут курсировать автобусы, троллейбусы и маршрутки. Об их маршрутах мэрия сообщит позднее.

Мэрия убедительно просит горожан воздержаться от использования петард , хлопушек и других пиротехнических изделий на площади «Ала-Тоо», быть предельно бдительными к личным вещам.

«Уважаемые родители! Будьте внимательны к детям! На массовых мероприятиях зачастую малыши отстают от родителей и теряются. Берегите себя и своих близких!», – пишет мэрия.

Источник: reporter.kg