Арестованы наркоторговцы переправлявшие наркотики из Афганистана

Судебно-химическая экспертиза подтвердила что иъятые вещества – наркотики.
Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками оперативного отдела погранслужбы задержали преступную группу, которая переправляла тяжелые наркотики афганского происхождения в больших количествах в Узбекистан, Казахстан и Россию.
В рамках возбужденного уголовного дела по статье 282 УК КР (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта), следствие 4 декабря 2021 года задержала В Бишкеке жителя Кара-Сууйского района Ошской области, 1971 года рождения. Н.М. В его спортивной сумке было обнаружено 9 килограммов 790 граммов опиума и 1килограмм 5 граммов гашиша. Судебно-химическая экспертиза подтвердила что иъятые вещества – наркотики.
В рамках этого же дела при пересечении кыргызско-узбекской границы на пункте пропуска «Культура» в Ноокенском районе Джалал-Абадской области задержан житель Ноокенского района 1960 года рождения. К.А. В его доме провели обыск и обнаружили более 2 килограммов гашиша афганского происхождения.
Источник: Репортер
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