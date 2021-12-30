Стало известно, как будут работать роддомы в Новый год

По ее словам, график работы в новогоднюю ночь и в последующие дни был согласован с врачами еще в сентябре.
О режиме работы родильных домов в новогодние праздники рассказала Елена Кибец, заведующая кафедрой акушерской гинекологии Института повышения квалификации и переподготовки при Кыргызской государственной медакадемии.
По ее словам, в новогодние праздники врачи высшей категории выйдут на работу, поэтому она призывает не переживать будущих матерей.
«Готовящиеся родить женщины не должны беспокоиться по поводу наличия дежурных акушеров-гинекологов в новогоднюю ночь и последующие выходные дни. В эти дни специалисты будут работать по всей стране. За это несет ответственность заместитель главврача по лечебной работе, поэтому нечего тревожиться», — сказала она.
По ее словам, график работы в новогоднюю ночь и в последующие дни был согласован с врачами еще в сентябре.
Источник: Sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!