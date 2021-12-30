Стало известно, как будут работать роддомы в Новый год

По ее словам, график работы в новогоднюю ночь и в последующие дни был согласован с врачами еще в сентябре.

О режиме работы родильных домов в новогодние праздники рассказала Елена Кибец, заведующая кафедрой акушерской гинекологии Института повышения квалификации и переподготовки при Кыргызской государственной медакадемии.

По ее словам, в новогодние праздники врачи высшей категории выйдут на работу, поэтому она призывает не переживать будущих матерей.

«Готовящиеся родить женщины не должны беспокоиться по поводу наличия дежурных акушеров-гинекологов в новогоднюю ночь и последующие выходные дни. В эти дни специалисты будут работать по всей стране. За это несет ответственность заместитель главврача по лечебной работе, поэтому нечего тревожиться», — сказала она.

По ее словам, график работы в новогоднюю ночь и в последующие дни был согласован с врачами еще в сентябре.

Источник: Sputnik.kg