О социально-экономической ситуации в Кыргызстане в 2022 году. Прогноз международного эксперта

Доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Аза Мигранян сделала прогноз развития социально-экономической ситуации в Кыргызстане в наступающем 2022 году.

Аза Мигранян

Прогнозы экономического развития на 2022 год сохраняют высокий уровень рисков нестабильности мировой экономики, волатильности цен на основные сырьевые продукты и сельскохозяйственное сырье, угрозы ограничений деловой активности в следствии новых волн коронавирусной инфекции (по некоторым данным, к концу года ожидается переход этой инфекции в разряд сезонных болезней при условии достижении популяционного иммунитета на основе вакцинаций), экономических санкций и обострения геополитической конкуренции как в регионе ЦА (афганский фактор), так и в глобальном масштабе (обострение противостояния между США и Китаем, коллективным западом и Россией).

Эти факторы могут оказать существенное влияние на социально-экономическую и политическую ситуацию в Кыргызстане. Кроме того, в уходящем году удалось лишь относительно стабилизировать ситуацию в республике, так как их накопленный багаж слишком велик.

Правительство республики настроено оптимистично и планирует в 2022 году не только обеспечить стабильность экономики, но и ускоренный рост валового продукта до 6,5 %, без учета Кумтора до 5 %. Экономический рост планируется обеспечить за счет наращивания объемов промышленного сектора до 3,1% за год, при этом доля услуг будет доминировать до 46,2%, производство товарной продукции до 42,9%.

Для достижения указанных параметров предполагается переход на социально-ориентированную экономическую политику, направленную на повышение уровня жизни населения, в том числе за счет наращивания экономического стимулирования предпринимательской активности, оказания помощи населению наращивание социальных трансфертов), развитие инфраструктуры (в том числе и в части повышение безопасности жизни (развитие сферы медицинских услуг) и создания новых рабочих мест.

Сложность реализации столь амбициозных задач заключается в том, что уровень внешней закредитованности республики уже довольно высок, поэтому требуется переход преимущественно к прямым инвестициям, также наблюдается высокий темп роста долговых обязательств населения. В этой связи наращивание денежной массы и в целом кредитно-денежная политика в будущем году должны оставаться в рамках жесткого монетарного регулирования, таргетирования инфляции и поддержания стабильности валютного курса.

Проблемой остается необходимость поддержки ликвидности коммерческих банков, особенно в свете планов повышения инвестиционного потенциала самих банков и привлекательности внешних инвестиций. Решение указанных проблем в республике видят в мерах стимулирующей фискальной, налоговой и бюджетной политики, которые направлены на наращивание доходов бюджета на 16,6% по сравнению с уходящим годом (31,6% от уровня ВВП) преимущественно за счет налоговых поступлений (прирост в прогнозе на 2022 г. предполагается до 21% или 24,5% от ВВП).

Политика ужесточения налогового администрирования и налоговые реформы могут дать положительный эффект наращивания налоговых поступлений в краткосрочном периоде, но без сопровождения ее стимулирующими мерами может привести к обратным эффектами, вместо ожидаемого снижения теневого сектора его росту.

Риски ставки на развитие государственно-частного партнерства в политике инвестиционного стимулирования в 2022 году основаны на том, что даже при растущих доходах госбюджета государственные инвестиции в экономику остаются незначительными (6,5% от уровня ВВП практически на том же уровне что и в 2021 году, причем 3,7% капитальных инвестиций из внешних источников).

Очевидно, что для реализации задач роста экономики республики необходима более активная политика привлечения внешних инвесторов, так как государственные инвестиции в 2022 году планируют сократить на 12%, а частные инвестиции должны вырасти на 14,5%. При этом сохраняется дефицит инвестиций на мировых рынках финансов, особенно в странах Евразии.

В новом 2022 году вряд ли будут решены проблемы маловодья в республике, что сохранит негативное влияние на результаты сельского хозяйства и энергетического комплекса.

Высокий уровень рисков, сохраняющихся в экономике республики, обусловил снижение прогноза экономического роста Кыргызстана Евразийской комиссии на 0,7% с 5,2% до 4,5%, объясняя свой прогноз высоким уровнем конкуренции на инвестиционном рынке стран СНГ и риском снижения деловой активности в целом.

Еще одной проблемой уходящего года останется незавершенность разбирательств в международном правовом поле вопросов по Кумтору, что будет негативно сказываться на инвестиционном имидже страны и уровне роста ВВП (так как производство золота данного месторождения составляет до 1,2% прироста экономики).

Реализация экономической политики в 2022 году будет в полной мере зависеть от политической стабильности, устойчивости государственных институтов и уровня социальной напряженности, что побуждает власти декларировать политику снижения бедности. По факту, экономическое решение проблемы роста уровня благосостояния практически невозможно, так как даже запланированный прирост ВВП на душу населения на $45 до $1 221,7 в будущем году (что в разы меньше даже ближайших соседей, например, в сравнении с Казахстаном практически в 5 раз) не решит проблему бедности.

Уровень прироста денежных доходов населения планируется в размере 1,5%, а рост реальной среднемесячной заработной платы вообще не планируется (снижение на 3,7%), то есть, рассчитывать на рост сбережений населения, разгон внутреннего спроса и внутренних инвестиций не предполагается.

Следовательно, определяющим фактором достижения цели экономического роста в Кыргызстане является расширение внешнего сектора экономики (активизация прямых инвестиций, рост поступлений от мигрантов и наращивание экспорта).

Источник: Булак