(Фото) Кыргызстан-2021 в фото. Олимпиада, слезы, вода и личности

Вот и пролетел 2021 год, который стал 30-м, юбилейным для независимого Кыргызстана. Kaktus.media решил вспомнить самые запоминающиеся события в стране еще раз.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана

Одна из самых беспокойных точек в КР находится на границе с Таджикистаном возле анклава. В этот год бытовое противостояние превратилось в военный конфликт, который привел к человеческим потерям и разрушениям с двух сторон.

Пострадавшие от конфликта на границе. Фото Красного Полумесяца в КР.

Разрушенная школа в селе Максат. Фото Жибек Бегалиевой.

Пять дней власти пытались прийти к консенсусу и решить вопрос границы, который актуален последние 30 лет. И, как всегда, пока каждый остался при своем мнении, а конфликт утих до следующей точки кипения, которая, как мы надеемся, никогда не наступит.

Эта картина художницы Татьяны Зеленской стала символом весенней трагедии.

Хронология конфликта

Олимпийцы

2021 год стал настоящим прорывом для кыргызстанских борцов. И здесь подарки всей стране в виде двух олимпийских наград из серебра и одной бронзы сделали Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов и Мээрим Жуманазарова.

Спасибо вам!

Акжол Махмудов.

Мээрим Жуманазарова.

День независимости

В этом году Кыргызстан отмечал 30-летие своей независимости. К этой дате страна пришла с шестью президентами и тремя революциями.

Но все будет хорошо, так обещал нынешний президент.

Вернулся!

Событием стал визит первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, который прилетел в первый раз за 16 лет. Прибыл он на допрос в ГКНБ по делу "Кумтора".

Аскар Акаев после допроса в ГКНБ.

Общественность оказалась не готова принять виновника "тюльпановой" революции 2005 года. Но это не помешало ему приехать еще раз и заявить через друзей, что с него сняты все обвинения.

Выборы всякие, выборы разные

В КР побит рекорд по выборам на разных уровнях в один год - досрочные президентские, местные выборы, парламентские и еще два референдума в придачу. На них затрачено 1,6 млрд сомов.

Досрочные выборы президента КР.

Окончательные итоги парламентских выборов не подведены до сих пор. В новом составе ЖК из 90 депутатов пока будет 87 нардепов.

До свидания, VI!

Год спустя после положенного срока VI созыв ЖК завершил свою работу. Каким только ни называли данный созыв, но больше всего запомнилось определение Атамбаева: "чимкирики". За шесть лет состав обновился почти на 50%. Но Акылбек Жапаров почему-то назвал его легендарным. Так это или нет, покажет история.

Жогорку Кенеш VI созыва.

Орхан Инанды

1 июня пропал президент МОУ "Сапат" Орхан Инанды - гражданин Кыргызстана, которого разыскивали власти Турции. Его судьба оказалась небезразлична родителям учащихся сети лицеев, которые митинговали десятки раз перед "Белым домом".

Митингующие родители перед "Белым домом".

Сам Инанды нашелся месяц спустя в Турции. Он утверждает, что его выкрали. Инанды подвергся пыткам, сейчас его судят в Турции. Ему предъявлено обвинение в "управлении вооруженной террористической организацией". Обвинение просит для Орхана Инанды от 15 до 22,5 года тюремного заключения.

Водный кризис

В 2021 году Кыргызстан испытал на себе водный кризис, который коснулся сферы электроэнергетики, сельского хозяйства и, как следствие, экономики страны.

Разделение воды для Кыргызстана и Казахстана. Фото Жапара Усенова.

Фотография сделана в августе 2021 года, и слева вода из реки Чу уходит в Кыргызстан, а в Казахстан идет правая часть реки.

В кабминеобъяснили такое водоразделение договоренностями между странами. А совсем недавно стало известно, что Кыргызстан давал воду соседу во время кризиса, не уведомляя об этом кыргызстанцев.

Дети - наше все!

Эту фотографию сделал фотограф Вячеслав Оселедко в летнюю жару на площади Ала-Тоо, покорив сердца всех кыргызстанцев. Мальчишка появился в кадре совершенно случайно, но настроение поднял всем надолго!

Купание в фонтане. Фото Вячеслав Оселедко.

Источник: Кактуз