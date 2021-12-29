Алтынбек Жумаев: Я горжусь дружбой с Камчыбеком Ташиевым, но мое назначение не связано с ним

Но заверил, что дружба никак не повлияла на его назначение.

Новый заведующий отделом информационной политики аппарата президента Алтынбек Жумаев прокомментировал Vesti.kg свое назначение. Он подтвердил ранее опубликованные в СМИ сведения о его дружбе с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, бывшим спикером Жогорку Кенеша Ахматбеком Келдибековым.

Но заверил, что дружба никак не повлияла на его назначение.

«Мы с Камчыбеком Кыдыршаевичем друзья, — не стал отрицать Жумаев. – С Ахматбеком Келдибековым мы хорошие друзья, он старше меня. Но это никак не повлияло на мое назначение. Я горжусь дружбой с Камчыбеком Ташиевым».

Вдобавок, Алтынбек Жумаев поделился эмоциями по поводу назначения на новую должность.

«В прошлом году я руководил пиар-кампанией Садыра Нургожоевича, — вспоминает чиновник. – Больше месяца поработал советником Акылбека Жапарова. А сегодня зачитали указ президента. Я не волнуюсь по поводу назначения. В первую очередь надо оперативно передавать информацию о деятельности президента, его администрации и кабинета министров. Думаю, в ближайшие дни вы почувствуете разницу».

Источник: Vesti.kg, gezitter.org