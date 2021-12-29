Прибывшая на заседание Динара Ашимова назвала стоимость своей машины

29 декабря депутаты VII созыва Жогорку Кенеша начали собираться на первое заседание.

У «Белого дома» собрались журналисты и задавали вопросы новоизбранным депутатам. Участвовавшая на выборах от партии «Ыйман Нуру» Динара Ашимова рассказала о своем авто.

«Марка моей машины – Rover Evoque. Стоит 16 тысяч долларов. Купила два года назад. До этого не состояла на госслужбе. У меня собственный бизнес.

Церемония хорошо подготовлена.

Мы вносим законопроект, по которому будут контролироваться стратегические решения. Я же буду уделять большое внимание вопросам экологии», — сказала она.

Напомним, парламентские выборы прошли 28 ноября.

Источник: Super.kg, gezitter.org