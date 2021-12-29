Прибывшая на заседание Динара Ашимова назвала стоимость своей машины

29 декабря депутаты VII созыва Жогорку Кенеша начали собираться на первое заседание.
У «Белого дома» собрались журналисты и задавали вопросы новоизбранным депутатам. Участвовавшая на выборах от партии «Ыйман Нуру» Динара Ашимова рассказала о своем авто.
«Марка моей машины – Rover Evoque. Стоит 16 тысяч долларов. Купила два года назад. До этого не состояла на госслужбе. У меня собственный бизнес.
Церемония хорошо подготовлена.
Мы вносим законопроект, по которому будут контролироваться стратегические решения. Я же буду уделять большое внимание вопросам экологии», — сказала она.
Напомним, парламентские выборы прошли 28 ноября.
Источник: Super.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!