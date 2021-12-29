В Баткене убили директора школы

В Баткенской области 43-летний мужчина скончался от ножевых ранений.
По данным пресс-службы УВД региона, 25 декабря в 22:45 в городскую больницу Айдаркена поступил житель села Божой Баткенского района с ранениями. Выяснилось, что ему нанесли удары острым предметом в спину. Мужчина умер на следующий день.
По подозрению в убийстве задержали односельчанина умершего — 24-летнего Ж. Б. Ведется следствие.
По данным СМИ, погибший был директором местной школы. По некоторым данным, он находился на тое, после чего отправился на встречу с коллегой. Там между скончавшимся и младшим братом коллеги произошла ссора с поножовщиной.
Источник: bulak.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!