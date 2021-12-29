В Баткене убили директора школы

В Баткенской области 43-летний мужчина скончался от ножевых ранений.

По данным пресс-службы УВД региона, 25 декабря в 22:45 в городскую больницу Айдаркена поступил житель села Божой Баткенского района с ранениями. Выяснилось, что ему нанесли удары острым предметом в спину. Мужчина умер на следующий день.

По подозрению в убийстве задержали односельчанина умершего — 24-летнего Ж. Б. Ведется следствие.

По данным СМИ, погибший был директором местной школы. По некоторым данным, он находился на тое, после чего отправился на встречу с коллегой. Там между скончавшимся и младшим братом коллеги произошла ссора с поножовщиной.

Источник: bulak.kg