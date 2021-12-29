В ВОЗ объяснили задержку признания вакцины "Спутник V"

Она добавила, что и другие регуляторы работают по такой процедуре.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием вакцины "Спутник V" проверкой технологических процессов, пишут РИА Новости.

Она напомнила, что для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства.

"Зачастую именно третье - проверка технологических процессов - требует много времени, чтобы выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет. Так что это может стать причиной задержек", - объяснила Харрис.

Она добавила, что и другие регуляторы работают по такой процедуре.

"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Источник: vb.kg