Милиционеры пошли по саунам после митинга из-за интим-услуг. Но им никто не открыл

В Кара-Балте милиция отреагировала на требования молодежи о закрытии саун.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Напомним, 19 декабря на одной из улиц Кара-Балты собрались 25-30 молодых людей с требованиями закрыть несколько саун, где, по их словам, предоставляют интим-услуги.

Милиционеры встретились с молодежью, выслушали их требования, после чего отправились в указанные ими сауны. Однако двери им никто не открыл.

Сотрудники милиции всем указанным саунам и гостинцам вручили предостережения.

Милиция Жайылского района зарегистрировала коллективное обращение и начала досудебное производство. Расследование продолжается. Его взяло на контроль руководство ГУВД Чуйской области.

Источник: Кактуз