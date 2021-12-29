Милиционеры пошли по саунам после митинга из-за интим-услуг. Но им никто не открыл

В Кара-Балте милиция отреагировала на требования молодежи о закрытии саун.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
Напомним, 19 декабря на одной из улиц Кара-Балты собрались 25-30 молодых людей с требованиями закрыть несколько саун, где, по их словам, предоставляют интим-услуги.
Милиционеры встретились с молодежью, выслушали их требования, после чего отправились в указанные ими сауны. Однако двери им никто не открыл.
Сотрудники милиции всем указанным саунам и гостинцам вручили предостережения.
Милиция Жайылского района зарегистрировала коллективное обращение и начала досудебное производство. Расследование продолжается. Его взяло на контроль руководство ГУВД Чуйской области.
Источник: Кактуз
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