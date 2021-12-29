В Кыргызстане иностранцы стали чаще совершать преступления

В основном, преступления на территории КР совершают выходцы из стран СНГ и стран ближнего зарубежья, в том числе граждане России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Турции, также граждане Великобритании, Франции и других стран.

За 11 месяцев 2021 года в Кыргызстане иностранными гражданами совершено 243 преступления, что на 150 преступлений больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них раскрыто 226. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, чаще всего иностранцы совершают такие преступления, как мошенничество, хулиганство, кражи, организация финансовых пирамид, грабежи, зарегистрированы также убийства.

В основном, преступления на территории КР совершают выходцы из стран СНГ и стран ближнего зарубежья, в том числе граждане России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Турции, также граждане Великобритании, Франции и других стран.

Кроме этого, за 11 месяцев зарегистрировано 191 преступление в отношении иностранных граждан, что на 16 фактов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (175).

Из них раскрыто 139 преступлений. Больше всего совершены такие преступления, как мошенничество (51), кражи (21), грабежи (13). Более половины преступлений (153) совершено на территорииБишкека.

Источник: bulak.kg