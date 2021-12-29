Десятки мигрантов погибли в Эгейском море при попытке добраться до Европы

Вторая авария произошла несколькими днями позднее– погибли 11 человек, 88 мигрантов были спасены.

У берегов Греции в Эгейском море в результате нескольких инцидентов погиб по меньшей мере 31 мигрант, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ООН.

По ее данным, сотрудниками береговой охраны Греции при поддержке морских и военно-воздушных сил страны, а также находившихся неподалеку частных торговых судов, удалось спасти более 160 человек, оказавшихся в открытом море.

Все эти люди люди – доведенные до отчаяния мигранты и беженцы, лишенные возможности воспользоваться безопасными маршрутами, вверяют свою судьбу контрабандистам. За определенную плату контрабандисты перевозят их на лодках до Греции.

Как сообщает ООН, первое из крушений произошло 21 декабря у острова Фолегандрос – спасти удалось 13 человек, однако по их свидетельству на борту находилось более 50 мигрантов. На сегодня обнаружены тела троих погибших.

«Вторая авария произошла несколькими днями позднее– погибли 11 человек, 88 мигрантов были спасены. В ночь перед Рождеством еще одна лодка – с 80 пассажирами – перевернулась у берегов Пароса. В результате этого инцидента погибли 17 человек, включая младенца», – говорится в сообщении.

По оценкам Управления ООН по делам беженцев, с января по ноябрь 2021 года при попытке добраться до Европы через Средиземное море и по морскому маршруту, пролегающему вдоль северо-западного побережья Африки, погибли и пропали без вести 2.5 тысячи человек.

Источник: reporter.kg