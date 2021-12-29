Путин рассказал, почему страны СНГ лучше переживают пандемию

Глава Роспотребнадзора призвала выстраивать единую региональную систему по развитию научных исследований и обмену информацией для противодействия угрозам биологической безопасности.

Исторические связи и сотрудничество позволяют членам Содружества независимых государств проходить период пандемии лучше, чем другие страны, заявил Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

Президент России отметил, что за прошедшие десятилетия произошло много кардинальных изменений, но само создание Содружества было оправданным. Страны усилили сотрудничество по многим направлениям, в том числе в сфере безопасности и экономики.

«Сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль — общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры — цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации, все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе. Это дает нам возможность проходить тяжелое время пандемии, но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира», - сказал Путин.

Кроме того, президент пригласил главного санитарного врача России Анну Попову выступить на саммите и рассказать о дальнейшей работе по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора призвала выстраивать единую региональную систему по развитию научных исследований и обмену информацией для противодействия угрозам биологической безопасности.

«На фоне пандемии наблюдается увеличение вложений в создание лабораторий высокого уровня биологической защиты во многих странах мира. Очевидно, что для исследований в области молекулярной эпидемиологии, обеспечения биологической безопасности требуются инвестиции, кадры и инфраструктура, научные центры и лаборатории», — сказала она на неформальном саммите СНГ.

Также Попова выступила за технологическую и исследовательскую независимость и укрепление единого механизма предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности.

Главный санитарный врач подчеркнула, что у стран СНГ есть ряд существенных преимуществ в виде заложенной еще во времена СССР санитарно-эпидемиологической службы, единых подходов к этой работе, схожей системы подготовки кадров и общего языка.

Традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ проходит в Петербурге по инициативе Владимира Путина. В ней принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан), а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Источник: centralasia.media